У 95 десантно-штурмовій бригаді наголосили, що Тугарін був справжнім офіцером, надійним другом та фахівцем своєї справи.
Важливо Ще один український воїн загинув на Донбасі
Командування та весь особовий склад бригади висловлює щирі співчуття родині і близьким померлого та розділяє біль важкої втрати,
– мовиться у дописі.
Редакція 24 каналу теж висловлює співчуття рідним майора.
Зауважимо, у районі ООС 17 травня помер військовий Сергій Остапчук, який родом з Хмельницької області. Повідомили, що втрата була небойовою, однак точної причини смерті не назвали.
Скільки військових загинули на Донбасі
- Проросійські бойовики на Донбасі від початку 2021 року особливо активізувались. Окупанти не зважають на перемир'я та постійно зривають "тишу". Станом на 2 червня на передовій загинули щонайменше 44 українських військових.
- У 2020 році загинули близько 75 військових ООС. Щоправда, серед цієї кількості були й небойові втрати.