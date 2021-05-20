У коментарі 24 каналу в пресслужбі ООС розповіли, що 17 травня бойових втрат не було. Однак точну причину смерті військового наразі не називають.

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Що відомо про померлого

Остапчук служив у військовій частині А1556, був прапорщиком. Чоловік з 1976 року народження.

У березні 2015 року Остапчук пішов воювати добровольцем, з березня 2019 року став на військову службу за контрактом.

У бійця залишилися мати та двоє дітей.

Коли прощатимуться з військовим

Прощання із померлим відбудеться 20 травня о 10:00 в гарнізонному будинку офіцерів.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Скільки військових загинуло на Донбасі