В комментарии 24 каналу в пресс-службе ООС рассказали, что 17 мая боевых потерь не было. Однако точную причину смерти военного пока не называют.

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Что известно об умершем

Остапчук служил в воинской части А1556, был прапорщиком. Мужчина 1976 года рождения.

В марте 2015 года Остапчук пошел воевать добровольцем, с марта 2019 года заступил на военную службу по контракту.

У бойца остались мать и двое детей.

Когда будут прощаться с военным

Прощание с умершим состоится 20 мая в 10:00 в гарнизонном доме офицеров.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Сколько военных погибло на Донбассе