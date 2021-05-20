В комментарии 24 каналу в пресс-службе ООС рассказали, что 17 мая боевых потерь не было. Однако точную причину смерти военного пока не называют.
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Что известно об умершем
- Остапчук служил в воинской части А1556, был прапорщиком. Мужчина 1976 года рождения.
- В марте 2015 года Остапчук пошел воевать добровольцем, с марта 2019 года заступил на военную службу по контракту.
- У бойца остались мать и двое детей.
Когда будут прощаться с военным
Прощание с умершим состоится 20 мая в 10:00 в гарнизонном доме офицеров.
Сколько военных погибло на Донбассе
- На Донбассе с июля 2020 года действовало перемирие, однако боевики постоянно срывают его, прицельно обстреливая позиции украинских военных. Поэтому Украина продолжает нести боевые потери.
- С начала 2021 года на Донбассе погибли по меньшей мере 43 военных.
- В 2020 году на Донбассе погибли по меньшей мере 75 военных. Однако были еще и небоевые потери.