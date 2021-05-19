Нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков не зафиксировано. Но стоит отметить, что оккупанты препятствовали работе патрулей мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях.
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Боевики более 10 раз глушили сигнал беспилотников ОБСЕ
В отчете от 18 мая миссия ОБСЕ зафиксировала систематическое препятствование работе патрулей и полетам беспилотников СММ на временно оккупированных территориях.
Беспилотники миссии уже систематически терпят препятствия, вследствие глушения сигнала во время заранее анонсированных запланированных полетов. Недавно миссия зафиксировала более 10 таких случаев,
– говорится в сообщении.
Более того, боевики продолжали дооборудовать и расширять оборонительные позиции в сторону линии разграничения.
По информации украинской стороны СЦКК, 19 мая боевики возле Песков проводились земляные инженерные работы с использованием инженерных боеприпасов для создания новых укреплений в направлении расположения передовых позиций подразделений ВСУ.
Подразделения ВСУ соблюдают режим прекращения огня.
Последние события относительно войны на Донбассе: коротко
- На Донбассе обнаружили 15 российских броневиков УАЗ "Есаул" российского производства. Их заметили в 21 километре от линии соприкосновения – вблизи оккупированного села Александровское в Донецкой области.
- Боевики в районе Песков обстреляли позиции подразделений Вооруженных сил Украины из минометов калибра 82 и 120 миллиметров. Кроме того, как огневые позиции для минометов, оккупанты выбрали площадки и дворы рядом с жилыми домами.
- 17 мая беспилотник ОБСЕ глушили с украинского тыла. Из-за єтого специальная мониторинговая миссия решила временно не использовать дроны.