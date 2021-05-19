Нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков не зафиксировано. Но стоит отметить, что оккупанты препятствовали работе патрулей мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях.

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Боевики более 10 раз глушили сигнал беспилотников ОБСЕ

В отчете от 18 мая миссия ОБСЕ зафиксировала систематическое препятствование работе патрулей и полетам беспилотников СММ на временно оккупированных территориях.

Беспилотники миссии уже систематически терпят препятствия, вследствие глушения сигнала во время заранее анонсированных запланированных полетов. Недавно миссия зафиксировала более 10 таких случаев,

– говорится в сообщении.

Более того, боевики продолжали дооборудовать и расширять оборонительные позиции в сторону линии разграничения.

По информации украинской стороны СЦКК, 19 мая боевики возле Песков проводились земляные инженерные работы с использованием инженерных боеприпасов для создания новых укреплений в направлении расположения передовых позиций подразделений ВСУ.

Подразделения ВСУ соблюдают режим прекращения огня.

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