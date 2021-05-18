Детали инцидента с беспилотником ОБСЕ

СММ ОБСЕ уверяет, что предупреждала о полете дрона заранее. В 12:00, сразу при взлете с базы в Степановке, БПЛА испытал влияние помех сигнала обоих модулей GPS.

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Глушение непрерывно продолжалось во время всего полета. В 12:55 возле Бахмутского миссия запустила режим аварийного управления дроном и направила его обратно на базу в Степановке.

В 13:45 из-за риска потерять пространственный контроль над БПЛА ОБСЕ провела аварийную посадку дрона в поле. Это произошло в поле ориентировочно в 200 метрах к северо-востоку от назначенного места приземления в Степановке.

Дрон был разрушен

В результате удара при приземлении хвостовой киль и хвостовой отсек фюзеляжа летательного аппарата потерпели повреждения.

Полеты БПЛА дальнего радиуса действия приостановили до завершения технической оценки любых других повреждений летательного аппарата.

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Беспилотники глушат с марта

Миссия отметила, что БПЛА дальнего радиуса действия подвергаются повышенному уровню воздействия помех сигнала обоих приемников GPS вблизи базы в Степановке еще с 21 марта 2021 года.

СММ обратила внимание на то, что решением Постоянного совета ОБСЕ предусмотрено обеспечение безопасного и надежного доступа миссии по всей Украине.