Украинская сторона проинформировала ОБСЕ о случаях нарушений перемирия со стороны пророссийских боевиков. Все кейсы были совершены врагом в течение последних двух недель.

Украина представила отчет во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности 12 мая. Свои слова украинская сторона подкрепила фактами.

Важно Сутки на Донбассе: боевики 8 раз нарушили тишину и обстреляли автомобиль группы разминирования

Во время выступления украинская миссия продемонстрировала слайды с картами-схемами, на которых были зафиксированы случаи применения оккупантами запрещенного минскими договоренностями тяжелого вооружения, а также обстрелы гражданской инфраструктуры и жилых домов.

Отчет украинской стороны

25 – 27 апреля под артиллерийские обстрелы российских оккупационных войск попал жилой сектор в районе поселка Водяное. Один из артиллерийских снарядов попал в жилой дом.

под артиллерийские обстрелы российских оккупационных войск попал жилой сектор в районе поселка Водяное. Один из артиллерийских снарядов попал в жилой дом. 4 мая из минометов и артиллерийских систем большого калибра оккупанты обстреляли больницу в поселке Красногоровка. К счастью, никто из пациентов и работников больницы не пострадал.

из минометов и артиллерийских систем большого калибра оккупанты обстреляли больницу в поселке Красногоровка. К счастью, никто из пациентов и работников больницы не пострадал. 5 мая оккупанты нанесли удары по позициям ВСУ вблизи Попасной на Луганщине. По предварительной оценке, в ходе обстрелов использовались станковый гранатомет СПГ-9, минометы и противотанковые ракетные комплексы. В тот же день враг бил вблизи Южного.

оккупанты нанесли удары по позициям ВСУ вблизи Попасной на Луганщине. По предварительной оценке, в ходе обстрелов использовались станковый гранатомет СПГ-9, минометы и противотанковые ракетные комплексы. В тот же день враг бил вблизи Южного. 8 мая российские оккупационные войска обстреляли жилой массив в Марьинке с применением противотанковой пушки Т-12 "Рапира". В результате были повреждены линии электропередач, фасады домов, гаражи и заборы.

Также российские оккупационные силы вели провокационный огонь по наблюдательной группе СЦКК. 3 и 5 мая во время обстрелов оккупанты повредили автомобиль ЗИЛ-131 наблюдательной группы "Мариуполь" вблизи населенного пункта Водяное. Обстрелы велись из минометов и артиллерийских систем крупного калибра. В результате 4 украинских бойца получили ранения.

Карты-схемы нарушений перемирия оккупантами / Фото миссии Украины в ОБСЕ

Оккупанты активизировались на Донбассе

Ранее руководитель украинской стороны СЦКК Сергей Салкуцан заявил, что российские оккупационные силы увеличили обстрелы из запрещенного вооружения. Говорится о 152-миллиметровых и 155-миллиметровых пушках.

Генерал также назвал основные направления напряженности. Среди них: