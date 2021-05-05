Боевики обстреляли жилой сектор Попасной: вспыхнул пожар – фото
Российско-оккупационные войска обстреляли территорию у Попасной, что на Луганщине. К счастью, среди гражданского населения никто не пострадал.
Источник:фейсбук ОТУ "Север"
Оккупанты провели выстрел противотанковой управляемой ракетой. Она разорвалась вблизи гражданского сектора.
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Это привело к локальному пожару. В ООС отметили, что он мог служить разрушением объектов критической инфраструктуры.
"Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и подвергает опасности гражданских", – говорится в заметке.
Последствия обстрела вблизи Попасной / Фото пресс-службы ООС
О действиях боевиков уже сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону общего центра контроля и координации прекращении огня.
Оккупанты не прекращают обстрелы
- С начала суток 5 мая боевики 11 раз нарушали договоренности о перемирии. К счастью, боевых потерь среди военных ВСУ нет.
- Накануне оккупанты обстреляли Марьинскую центральную районную больницу, расположенную в Красногоровке. Там лечатся 45 пациентов.
- Ранее российские наемники из пулемета открыли огонь по авто наблюдателей на Донбассе. Обстрел вели со стороны оккупированной Ужовки в направлении Водяного.
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