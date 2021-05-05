Российско-оккупационные войска обстреляли территорию у Попасной, что на Луганщине. К счастью, среди гражданского населения никто не пострадал.

Оккупанты провели выстрел противотанковой управляемой ракетой. Она разорвалась вблизи гражданского сектора.

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Это привело к локальному пожару. В ООС отметили, что он мог служить разрушением объектов критической инфраструктуры.

Справка. По состоянию на 19:20 военнослужащим одной из механизированных бригад удалось локализовать пожар.

"Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и подвергает опасности гражданских", – говорится в заметке.

Последствия обстрела вблизи Попасной / Фото пресс-службы ООС

О действиях боевиков уже сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону общего центра контроля и координации прекращении огня.

Оккупанты не прекращают обстрелы