Бойовики обстріляли житловий сектор Попасної: спалахнула пожежа – фото
Російсько-окупаційні війська обстріляли територію біля Попасної, що на Луганщині. На щастя, серед цивільного населення ніхто не постраждав.
Джерело:фейсбук ОТУ "Північ"
Окупанти здійснили постріл протитанковою керованою ракетою. Він розірвався поблизу цивільного сектору.
Зверніть увагу Ситуація все ще небезпечна, – Зеленський обговорив Донбас із сенатором Портманом
Це спричинило локальну пожежу. В ООС наголосили, що вона могла слугувати руйнуванням об'єктів критичної інфраструктури.
"Дії російських окупантів вкотре підтверджують, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню й наражає на небезпеку цивільних", – мовиться у дописі.
Наслідки обстрілу поблизу Попасної / Фото пресслужби ООС
Про дії бойовиків вже повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону спільного центру контролю та координації припинення вогню.
Окупанти не припиняють обстріли
- Від початку доби 5 травня бойовики 11 разів порушували домовленості про перемир'я. На щастя, бойових втрат серед військових ЗСУ немає.
- Напередодні окупанти обстріляли Мар'їнську центральну районну лікарню, розташовану у Красногорівці. Там лікуються 45 пацієнтів.
- Раніше російські найманці з кулемета відкрили вогонь по авто спостерігачів на Донбасі. Обстріл вели зі сторони окупованої Ужівки у напрямку Водяного.
Поділитися новиною