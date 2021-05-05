Президент Володимир Зеленський поспілкувався з Робертом Портманом, американським сенатором та співголовою Українського кокусу у Сенаті. Розмову політики провели телефоном.

Глава держави наголосив, що Україна високо цінує двопартійну підтримку Конгресу США. А також подякував за непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

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"Дякую вам за вагомий особистий внесок у формування такої міцної парламентської підтримки на чолі Сенатського українського кокусу", – Зазначив зеленський.

Він підкреслив, що це – важлива основа стратегічного партнерства між країнами. Й додав, що воно базується на спільних цінностях та довгострокових інтересах.

Довідка. Український кокус у Сенаті США – це група підтримки України. Її створили у Вашингтоні у лютому 2015 року. Складається з 16 сенаторів (9 демократів, 7 республіканців).

Глава держави також підкреслив, що очікує на візит Портмана до України у складі двопартійної делегації американського Конгресу.

Зеленський про Донбас

Президент розповів сенатору, якою наразі є ситуацію на Донбасі. Він відзначив, що є певні позитивні зміни за останні дні: менше снайперського вогню, а тому й менше загиблих.

Попри це, наголосив Зеленський, домовленостей з Росією щодо режиму повного припинення вогню так і не вдалося досягти. Тому ситуація все ще є небезпечною.

Про що ще говорили політики

Американський сенатор запевнив Зеленського, що підтримує надання Україні Плану дій щодо членства у НАТО.

Крім цього, Портман привітав призначення нового українського посла у США – мовиться про Оксану Маркарову.

Президент оцінив сильну позицію США щодо недопущення завершення будівництва "Північного потоку – 2".

Також Зеленський зауважив, що Україна зацікавлена у тісній співпраці зі Штатами у протидії дезінформації.

Глава держави подякував за виділену на 2021 рік допомогу для України у бюджеті США – 700 мільйонів доларів.

Зверніть увагу! Ввечері 5 травня в Україну має прибути Ентоні Блінкен, держсекретар США. У Києві він, зокрема, зустрінеться з президентом Зеленським.