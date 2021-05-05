Президент Владимир Зеленский пообщался с Робертом Портманом, американским сенатором и сопредседателем Украинского кокуса в Сенате. Разговор политики провели по телефону.

Глава государства подчеркнул, что Украина высоко ценит двухпартийную поддержку Конгресса США. А также поблагодарил за непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

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"Благодарю вас за весомый личный вклад в формирование такой прочной парламентской поддержки во главе Сенатского украинского кокуса", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что это – важная основа стратегического партнерства между странами. И добавил, что оно базируется на общих ценностях и долгосрочных интересах.

Справка. Украинский кокус в Сенате США – это группа поддержки Украины. Ее создали в Вашингтоне в феврале 2015 года. Состоит из 16 сенаторов (9 демократов, 7 республиканцев).

Глава государства также подчеркнул, что ожидает визит Портмана в Украину в составе двухпартийной делегации американского Конгресса.

Зеленский о Донбассе

Президент рассказал сенатору, какова сейчас ситуация на Донбассе. Он отметил, что есть определенные положительные изменения за последние дни: меньше снайперского огня, а потому и меньше погибших.

Несмотря на это, подчеркнул Зеленский, договоренностей с Россией о режиме полного прекращения огня так и не удалось достичь. Поэтому ситуация все еще опасна.

О чем еще говорили политики

Американский сенатор заверил Зеленского, что поддерживает предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО.

Кроме этого, Портман приветствовал назначение нового украинского посла в США – говорится об Оксане Маркаровой.

Президент оценил сильную позицию США по недопущению завершения строительства "Северного потока-2".

Также Зеленский отметил, что Украина заинтересована в тесном сотрудничестве со Штатами в противодействии дезинформации.

Глава государства поблагодарил за выделенную на 2021 год помощь для Украины в бюджете США – 700 миллионов долларов.

Обратите внимание! Вечером 5 мая в Украину должен прибыть Энтони Блинкен, госсекретарь США. В Киеве он также встретится с президентом Зеленским.