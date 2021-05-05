Проросійські бойовики прагнуть зірвати роботу спостерігачів на Донбасі. Найманці вдались до безпрецедентного кроку – обстріляли автомобіль спостережної групи Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін .

У кузові автомобіля 3 травня виявили два вихідні кульові отвори. Це – наслідок обстрілу з кулемета калібру 7,62 міліметра.

До теми Ситуація на КПВВ та блокпостах Донбасу: окупанти блокують дорожні коридори

Виявилось, що автофургон було пошкоджено під час обстрілу бойовиків зі сторони окупованої Ужівки у напрямку Водяного.

Важливо! Це перший такий випадок з часу припинення вогню.

Це доказ небажання Росії припинити війну в Україні

Зазначене грубе порушення режиму припинення вогню є яскравим доказом небажання Росії припинити війну в Україні та свідчить про спроби подальшої ескалації збройного протистояння вздовж лінії розмежування сторін,

– мовиться у повідомленні штабу ООС.

Українські військові наголосили, що у березні – квітні окупанти розгорнули черговий етапи інформаційної кампанії щодо дискредитації заходів щодо посилення режиму припинення вогню. Зокрема, бойовики поширюють фейки, що, мовляв, автомобілі СЦКК виконують завдання військового характеру.