Наемники обстреляли из пулемета автомобиль наблюдателей на Донбассе
Пророссийские боевики стремятся сорвать работу наблюдателей на Донбассе. Наемники прибегли к беспрецедентному шагу – обстреляли автомобиль наблюдательной группы Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Источник:Штаб ООС
В кузове автомобиля 3 мая обнаружили два выходных пулевых отверстия. Это – следствие обстрела из пулемета калибра 7,62 миллиметра.
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Оказалось, что автофургон был поврежден во время обстрела боевиков со стороны оккупированной Ужовки в направлении Водяного.
Это доказательство нежелания России прекратить войну в Украине
Указанное грубое нарушение режима прекращения огня является ярким доказательством нежелания России прекратить войну в Украине и свидетельствует о попытках дальнейшей эскалации вооруженного противостояния вдоль линии разграничения сторон,
– говорится в сообщении штаба ООС.
Украинские военные отметили, что в марте – апреле оккупанты развернули очередной этап информационной кампании по дискредитации мероприятий по усилению режима прекращения огня. В частности, боевики распространяют фейки, что, мол, автомобили СЦКК выполняют задачи военного характера.
Как работает украинская сторона СЦКК на Донбассе?В июле-августе 2020 года развернули сеть наблюдательных групп по всей линии разграничения. Это 13 постов наблюдения, 11 из них оснащены автомобилями белого цвета со специальной надписью. В течение апреля наблюдатели обнаружили 77 нарушений режима тишины со стороны противника.
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