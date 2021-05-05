Пророссийские боевики стремятся сорвать работу наблюдателей на Донбассе. Наемники прибегли к беспрецедентному шагу – обстреляли автомобиль наблюдательной группы Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

В кузове автомобиля 3 мая обнаружили два выходных пулевых отверстия. Это – следствие обстрела из пулемета калибра 7,62 миллиметра.

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Оказалось, что автофургон был поврежден во время обстрела боевиков со стороны оккупированной Ужовки в направлении Водяного.

Важно! Это первый такой случай со времени прекращения огня.

Это доказательство нежелания России прекратить войну в Украине

Указанное грубое нарушение режима прекращения огня является ярким доказательством нежелания России прекратить войну в Украине и свидетельствует о попытках дальнейшей эскалации вооруженного противостояния вдоль линии разграничения сторон,

– говорится в сообщении штаба ООС.

Украинские военные отметили, что в марте – апреле оккупанты развернули очередной этап информационной кампании по дискредитации мероприятий по усилению режима прекращения огня. В частности, боевики распространяют фейки, что, мол, автомобили СЦКК выполняют задачи военного характера.