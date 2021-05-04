Пророссийские боевики во вторник, 4 мая, продолжают блокировать дорожные коридоры на Донбассе. Наемники страны-агрессора создают препятствия для пересечения ряда контрольных пунктов въезда – выезда.

Сложная ситуация наблюдается на шести КПВВ. Оккупанты дестабилизируют обстановку на пунктах "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское", "Марьинка" и "Новотроицкое".

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Полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской".

Следует отметить, что в контрольном пункте "Станица Луганская" пассажиропоток по сравнению с прошлой неделей уменьшился на 10%. Было зафиксировано уменьшение интенсивности движения граждан в сторону контролируемой территории,

– отмечают в штабе.

Обратите внимание! По решению командующего Объединенных сил, все КПВВ на линии разграничения должны функционировать ежедневно с 08:00 до 16:00.

Статистика пересечений КПВВ за последнюю неделю

Через КПВВ "Станица Луганская" прошли 11 933 человека.

Через КПВВ "Новотроицкое" – 373 человека и 101 автомобиль.

Кроме этого, российские наемники не пустили на временно оккупированную территорию Украины 17 граждан, представители ГПСУ обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.

Стоит заметить, что на всех контрольных пунктах въезда – выезда продолжают действовать карантинные ограничения.

Всем, кто пытается попасть на подконтрольную территорию Украины со временно оккупированного Донбасса проводят температурный скрининг.

Обязательным является наличие защитной маски и соблюдение социальной дистанции. Граждане также должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции.