Оккупанты 11 раз устраивали обстрелы на Донбассе: перечень населенных пунктах
На Донбассе пророссийские боевики продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников. С начала суток – 5 мая – зафиксировали 11 нарушений.
Источник:Операция Объединенных сил
Украинские воины не открывали ответный огонь. К счастью, боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
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Где обстреливали боевики
- Вблизи Водяного 4 раза открывали огонь из артиллерийских установок 152 и 122 калибров, минометов 120 калибра и гранатометов различных систем.
- Недалеко от поселка Новоалександровка оккупанты атаковали из минометов 82 калибра.
- У Новозвановки – из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.
- Вблизи Новомихайловки оккупанты дважды стреляли из стрелкового оружия.
- В пригороде Майорска, Прицепиловки и Гнутово враг обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Украинская сторона СЦКК сообщила ОБСЕ о действиях вооруженных формирований России. В ООС подчеркнули, что подразделения ВСУ находятся на своих позициях и неукоснительно соблюдают обязательства по всеобъемлющему режиму прекращения огня.
Война на Донбассе: последние новости
- В Красногоровке Донецкой области российские наемники 4 мая обстреляли больницу. Там находятся 45 человек, больных коронавирусом.
- Также оккупанты обстреляли автомобиль наблюдательной группы Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
- В течение 4 мая пророссийские боевики трижды обстреляли позиции украинских военных.
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