На Донбассе пророссийские боевики продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников. С начала суток – 5 мая – зафиксировали 11 нарушений.

Украинские воины не открывали ответный огонь. К счастью, боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

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Где обстреливали боевики

Вблизи Водяного 4 раза открывали огонь из артиллерийских установок 152 и 122 калибров, минометов 120 калибра и гранатометов различных систем.

4 раза открывали огонь из 152 и 122 калибров, минометов 120 калибра и гранатометов различных систем. Недалеко от поселка Новоалександровка оккупанты атаковали из минометов 82 калибра .

оккупанты атаковали из . У Новозвановки – из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

– из и Вблизи Новомихайловки оккупанты дважды стреляли из стрелкового оружия.

оккупанты дважды стреляли из В пригороде Майорска, Прицепиловки и Гнутово враг обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинская сторона СЦКК сообщила ОБСЕ о действиях вооруженных формирований России. В ООС подчеркнули, что подразделения ВСУ находятся на своих позициях и неукоснительно соблюдают обязательства по всеобъемлющему режиму прекращения огня.

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