В Марьинской центральной районной больнице, расположенной в Красногоровке, умер пациент с коронавирусом. Это произошло после того, как медучреждение обстреляли боевики.

Течение болезни у него было тяжелым. По информации СМИ, причиной смерти могли стать волнение и стресс после обстрела.

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24 канал пытается дозвониться в больницу Красногоровки, чтобы там подтвердили или опровергли эту информацию. Мы обновим новость, когда получим комментарий.

Обратите внимание! Полиция квалифицировала обстрел больницы в Красногоровке как террористический акт. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Оккупанты обстреляли больницу в Донецкой области: что известно

Вечером 4 мая российские наемники обстреляли больницу в Красногоровке, где от коронавируса COVID-19 лечились 45 пациентов.

Оккупанты повредили окна в здании первого корпуса больницы. Из-за перебитой линии передач медучреждение осталось без света.

Кроме этого, пострадали помещения станции скорой медицинской помощи и автомобиль экстренной медицинской помощи.

Пострадавших в результате обстрела нет. Однако боевики фактически поставили под угрозу жизни людей, которым нужна кислородная терапия.

Боевики обстреляли COVID-больницу в Красногоровке / Фото ТСН