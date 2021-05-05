У Мар'їнській центральній районній лікарні, розташованій у Красногорівці, помер пацієнт з коронавірусом. Це сталося після того, як медзаклад обстріляли бойовики.

Перебіг хвороби у нього був важким. За інформацією ЗМІ, причиною смерті могли стати хвилювання та стрес після обстрілу.

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24 канал намагається додзвонитися у лікарню Красногорівки, аби там підтвердили або спростували цю інформацію. Ми оновимо новину, коли отримаємо коментар.

Зверніть увагу! Поліція кваліфікувала обстріл лікарні у Красногорівки як терористичний акт. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Окупанти обстріляли лікарню на Донеччині: що відомо

Ввечері 4 травня російські найманці обстріляли лікарню у Красногорівці, де від коронавірусу COVID-19 лікувалися 45 пацієнтів.

Окупанти пошкодили вікна у будівлі першого корпусу лікарні. Через перебиту лінію передач медзаклад залишився без світла.

Крім цього, постраждали й приміщення станції швидкої медичної допомоги та автомобіль екстреної медичної допомоги.

Постраждалих внаслідок обстрілу немає. Проте бойовики фактично поставили під загрозу життя людей, яким потрібна киснева терапія.

Бойовики обстріляли COVID-лікарню у Красногорівці / Фото ТСН