Російські окупанти обстріляли лікарню з 45 пацієнтами у Красногорівці. Українська сторона вже повідомила про порушення представників ОБСЄ та наголошує, що дії Росії свідчать про те, що їй мир не потрібен.

У штабі повідомили, що російсько-окупаційні війська вчергове обстріляли цивільну інфраструктуру – лікарню у Красногорівці. Цим бойовики порушили мінські домовленості.

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Реакція України на обстріл лікарні

Українська сторона також нагадала, що обстріл об'єктів цивільної інфраструктури є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Цілеспрямовані обстріли населених пунктів дестабілізують ситуацію біля лінії розмежування та наражають на небезпеку мирних жителів.

Російській Федерації не потрібен мир в Україні, вона робить все для продовження бойових дій та загострення ситуації на Сході України,

– зазначили в штабі ООС.

За фактом порушення Україна зібрала докази та скерувала ноту на адресу керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Окупанти обстріляли лікарню на Донбасі: основне

Російські найманці 4 травня протягом години, починаючи з 21:25, вели вогонь з гранатометів, мінометів калібру 120 міліметрів та БМП у напрямку населеного пункту Красногорівка.

4 травня протягом години, починаючи з 21:25, калібру 120 міліметрів та БМП у напрямку населеного пункту Красногорівка. Внаслідок обстрілу пошкодження отримала центральна лікарня, розташована на вулиці Нахімова, 1а, медичний автомобіль та навколишні будівлі.

розташована на вулиці Нахімова, 1а, медичний автомобіль та навколишні будівлі. На момент обстрілу у лікарні перебували 45 хворих , які лікуються від коронавірусу.

, які лікуються від коронавірусу. У будівлях повибивало шибки, пошкодило лінію електропередач.

На щастя, з пацієнтів і лікарського персоналу ніхто не постраждав.

Поліція кваліфікувала подію як терористичний акт.

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