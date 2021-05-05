Российские оккупанты обстреляли больницу с 45 пациентами в Красногоровке. Украинская сторона уже сообщила о нарушениях представителям ОБСЕ и отмечает, что действия России свидетельствуют о том, что ей мир не нужен.

В штабе сообщили, что российско-оккупационные войска в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру – больницу в Красногоровке. Этим боевики нарушили Минские договоренности.

К теме Оккупанты обстреляли больницу в Красногоровке с 45 пациентами

Реакция Украины на обстрел больницы

Украинская сторона также напомнила, что обстрел объектов гражданской инфраструктуры является грубым нарушением международного гуманитарного права. Целенаправленные обстрелы населенных пунктов дестабилизируют ситуацию возле линии разграничения и подвергают опасности мирных жителей.

Российской Федерации не нужен мир в Украине, она делает все для продолжения боевых действий и обострения ситуации на Востоке Украины,

– отметили в штабе ООС.

По факту нарушения Украина собрала доказательства и направила ноту по адресу руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Оккупанты обстреляли больницу на Донбассе: основное

Российские наемники 4 мая в течение часа начиная с 21:25, вели огонь из гранатометов, минометов калибра 120 миллиметров и БМП в направлении населенного пункта Красногоровка.

4 мая в течение часа начиная с 21:25, калибра 120 миллиметров и БМП в направлении населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела повреждения получила центральная больница , расположенная на улице Нахимова, 1а, а также медицинский автомобиль и окружающие здания.

, расположенная на улице Нахимова, 1а, а также медицинский автомобиль и окружающие здания. На момент обстрела в больнице находились 45 больных , которые лечатся от коронавируса.

, которые лечатся от коронавируса. В зданиях повыбивало стекла, повредило линию электропередач.

К счастью, из пациентов и врачебного персонала никто не пострадал.

Полиция квалифицировала произошедшее как террористический акт.

Боевики обстреляли больницу Донецкой области: смотрите видео