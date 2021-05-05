России не нужен мир в Украине, – штаб ООС об обстреле больницы в Красногоровке
Российские оккупанты обстреляли больницу с 45 пациентами в Красногоровке. Украинская сторона уже сообщила о нарушениях представителям ОБСЕ и отмечает, что действия России свидетельствуют о том, что ей мир не нужен.
Источник:фейсбук ООС
В штабе сообщили, что российско-оккупационные войска в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру – больницу в Красногоровке. Этим боевики нарушили Минские договоренности.
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Реакция Украины на обстрел больницы
Украинская сторона также напомнила, что обстрел объектов гражданской инфраструктуры является грубым нарушением международного гуманитарного права. Целенаправленные обстрелы населенных пунктов дестабилизируют ситуацию возле линии разграничения и подвергают опасности мирных жителей.
Российской Федерации не нужен мир в Украине, она делает все для продолжения боевых действий и обострения ситуации на Востоке Украины,
– отметили в штабе ООС.
По факту нарушения Украина собрала доказательства и направила ноту по адресу руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Оккупанты обстреляли больницу на Донбассе: основное
- Российские наемники 4 мая в течение часа начиная с 21:25, вели огонь из гранатометов, минометов калибра 120 миллиметров и БМП в направлении населенного пункта Красногоровка.
- В результате обстрела повреждения получила центральная больница, расположенная на улице Нахимова, 1а, а также медицинский автомобиль и окружающие здания.
- На момент обстрела в больнице находились 45 больных, которые лечатся от коронавируса.
- В зданиях повыбивало стекла, повредило линию электропередач.
- К счастью, из пациентов и врачебного персонала никто не пострадал.
- Полиция квалифицировала произошедшее как террористический акт.
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