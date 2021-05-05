Российские наемники вечером 4 мая обстреляли больницу в Красногоровке Донецкой области. В учреждении сейчас лечатся 45 человек, больных коронавирусом и пневмонией.

Войска оккупанта поздно вечером обстреляли Красногоровку, в результате чего получила повреждения Марьинская центральная районная больница.

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Боевики обстреляли больницу на Донбассе

Во время обстрелов боевики повредили окна в здании первого корпуса больницы. Там лечатся 45 человек, больных COVID-19 и пневмонией.

После атаки оккупантов в этом корпусе пропал свет. В фейсбуке 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода отметили, что повреждения получил и автомобиль скорой помощи.

К счастью, пострадавших удалось избежать.

Полиция проводит расследование

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Сейчас сотрудники отдела полиции проводят расследование.

Марьинская городская военно-гражданская администрация делает все, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела.

Ситуация на Донбассе: как прошли сутки 4 мая

Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня.

режим прекращения огня. Боевики били из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем. Огонь открывали в сторону Водяного, Красногоровки, Авдеевки и Луганского.

Кроме того, украинские военные заметили вражеский беспилотник типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Боевых потерь среди украинских бойцов нет.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала