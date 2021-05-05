Оккупанты обстреляли больницу в Красногоровке с 45 пациентами
Российские наемники вечером 4 мая обстреляли больницу в Красногоровке Донецкой области. В учреждении сейчас лечатся 45 человек, больных коронавирусом и пневмонией.
Войска оккупанта поздно вечером обстреляли Красногоровку, в результате чего получила повреждения Марьинская центральная районная больница.
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Боевики обстреляли больницу на Донбассе
Во время обстрелов боевики повредили окна в здании первого корпуса больницы. Там лечатся 45 человек, больных COVID-19 и пневмонией.
После атаки оккупантов в этом корпусе пропал свет. В фейсбуке 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода отметили, что повреждения получил и автомобиль скорой помощи.
К счастью, пострадавших удалось избежать.
Полиция проводит расследование
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Сейчас сотрудники отдела полиции проводят расследование.
Марьинская городская военно-гражданская администрация делает все, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела.
Ситуация на Донбассе: как прошли сутки 4 мая
- Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня.
- Боевики били из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем. Огонь открывали в сторону Водяного, Красногоровки, Авдеевки и Луганского.
- Кроме того, украинские военные заметили вражеский беспилотник типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
- Боевых потерь среди украинских бойцов нет.
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