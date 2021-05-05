Российские боевики обстреляли город Красногоровка Донецкой области и повредили COVID-больницу. Полиция квалифицировала произошедшее как террористический акт.

Правоохранители открыли уголовное производство. Ранее стало известно, что полиция проводит расследование и выясняет обстоятельства происшествия.

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Следственно-оперативная группа уже провела соответствующие действия. Устанавливают полные масштабы повреждений.

Детали обстрела ковидной больницы

Кроме самой больницы, российской наемники повредили автомобиль экстренной помощи и помещения станции скорой помощи. В городе отсутствует электроснабжение.

Во время обстрела в больнице находились 45 пациентов, больных COVID-19 и пневмонией. Пострадавших нет.

Боевики обстреляли ковидну больницу в Донецкой области: смотрите видео

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