Обстрел COVID-больницы в Донецкой области полиция квалифицировала как теракт
Российские боевики обстреляли город Красногоровка Донецкой области и повредили COVID-больницу. Полиция квалифицировала произошедшее как террористический акт.
Источник:Полиция Донецкой области
Правоохранители открыли уголовное производство. Ранее стало известно, что полиция проводит расследование и выясняет обстоятельства происшествия.
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Следственно-оперативная группа уже провела соответствующие действия. Устанавливают полные масштабы повреждений.
Детали обстрела ковидной больницы
Кроме самой больницы, российской наемники повредили автомобиль экстренной помощи и помещения станции скорой помощи. В городе отсутствует электроснабжение.
Во время обстрела в больнице находились 45 пациентов, больных COVID-19 и пневмонией. Пострадавших нет.
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