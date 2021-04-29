Обстрелы российско-оккупационными войсками населенного пункта Водяное не прекращаются. Накануне боевой снаряд попал в жилой дом.

В течение 25, 26 и 27 апреля оккупанты трижды вели обстрелы Водяного и передовых позиций ВСУ вблизи него.

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Несмотря на Минские договоренности, российские наемники применяют артиллерию калибра 120 миллиметров с огневых позиций, которые расположены в пределах населенных пунктов:

Саханка;

Ужовка;

Пикузы;

Верхнеотошковское.

В пресс-службе Операции объединенных сил подчеркнули, что российско-оккупационные войска подвергают этим опасности мирных жителей.

Снаряд попал в дом

14 апреля в жилой дом в Водяном попал осколочно-фугасный снаряд из самоходной пушки "НОНА-СВК", который выпустили оккупанты.

Лишь благодаря случайному стечению обстоятельств он не взорвался. Военные ВСУ успешно изъяли и утилизировали опасную находку.



Снаряд попал в жилой дом / Фото пресс-службы ООС