Обстріли російсько-окупаційними військами населеного пункту Водяне не припиняються. Напередодні бойовий снаряд влучив у житловий будинок.

Впродовж 25, 26 та 27 квітня окупанти тричі вели обстріли Водяного та передових позицій ЗСУ поблизу нього.

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Попри Мінські домовленості, російські найманці застосовують артилерію калібру 120 міліметрів з вогневих позицій, які розташовані у межах населених пунктів:

Саханка;

Ужівка;

Пікузи;

Верхньотошківське.

У пресслужбі Операції об'єднаних сил підкреслили, що російсько-окупаційні війська наражають цим на небезпеку мирних мешканців.

Снаряд влучив у будинок

14 квітня у житловий будинок у Водяному влучив осколково-фугасний снаряд з самохідної гармати "НОНА-СВК", який випустили окупанти.

Лише завдяки випадковому збігу обставин він не вибухнув. Військові ЗСУ успішно вилучили та утилізували небезпечну знахідку.



Снаряд влучив у житловий будинок / Фото пресслужби ООС



Окупанти не припиняють обстріли на Донбасі / Фото пресслужби ООС

На щастя, снаряд не вибухнув / Фото пресслужби ООС Маркування на вцілілому боєприпасі слугують вагомим доказом того, що зброю найманцям на тимчасово окупованих територіях постачає Росія.

В ООС також наголосили, це свідчить про те, що держава-агресорка прагне продовжити та наростити вогневе протистояння на сході України.

Довідка. Про всі зафіксовані порушення українська сторона СЦКК вже поінформувала Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.