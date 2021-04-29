Снаряд влучив у житловий будинок: бойовики обстрілюють Водяне – фотодокази
Обстріли російсько-окупаційними військами населеного пункту Водяне не припиняються. Напередодні бойовий снаряд влучив у житловий будинок.
Джерело:ООС
Впродовж 25, 26 та 27 квітня окупанти тричі вели обстріли Водяного та передових позицій ЗСУ поблизу нього.
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Попри Мінські домовленості, російські найманці застосовують артилерію калібру 120 міліметрів з вогневих позицій, які розташовані у межах населених пунктів:
- Саханка;
- Ужівка;
- Пікузи;
- Верхньотошківське.
У пресслужбі Операції об'єднаних сил підкреслили, що російсько-окупаційні війська наражають цим на небезпеку мирних мешканців.
Снаряд влучив у будинок
14 квітня у житловий будинок у Водяному влучив осколково-фугасний снаряд з самохідної гармати "НОНА-СВК", який випустили окупанти.
Лише завдяки випадковому збігу обставин він не вибухнув. Військові ЗСУ успішно вилучили та утилізували небезпечну знахідку.
Снаряд влучив у житловий будинок / Фото пресслужби ООС
В ООС також наголосили, це свідчить про те, що держава-агресорка прагне продовжити та наростити вогневе протистояння на сході України.
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