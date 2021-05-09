Украинские военные показали последствия обстрела ракетами жилых районов Марьинки: фото 18+
За минувшие сутки сепаратисты 9 раз нарушили "тишину". Тем временем били в Марьинке по жилым кварталам.
Источник:фейсбук ООС
Возле Марьинки противник дважды открывал огонь из противотанковых пушек. Соответствующие доказательства и фотографии обнародовали украинские военные.
Важно Боевики на Донбассе обстреляли гражданскую инфраструктуру Марьинки, – штаб ООС
Целил враг из калибра в 100 миллиметров и автоматических станковых гранатометов. К тому же сепаратисты обстреляли гражданскую инфраструктуру города.
Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Оккупанты уже без укрывательств ведут обстрелы населенных пунктов из ствольной артиллерии и минометов,
– говорится в сообщении.
Так, только за 8 мая российско-оккупационные войска выпустили 6 снарядов из пушки МТ-12. Оккупанты вели огонь из населенного пункта шахта Трудовская, что на окраине Донецка.
Последствия обстрелов
В результате обстрела, повредили 6 жилых домов и автомобиль местного жителя. Один из снарядов взорвался в нескольких метрах от дома. К счастью, никто не пострадал
Оккупанты обстреляли жилые дома: смотрите фото ООС
Еще один случай обстрела зафиксировали 7 мая. Оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем и минометов с шахты Гагарина в направлении населенного пункта Шумы.
Из-за этого повредили высоковольтную линию электропередач. Всего выпустили 15 снарядов калибра 122 миллиметра и 5 мин калибра.
Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон проинформировала СММ ОБСЕ.
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