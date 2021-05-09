За минувшие сутки сепаратисты 9 раз нарушили "тишину". Тем временем били в Марьинке по жилым кварталам.

Возле Марьинки противник дважды открывал огонь из противотанковых пушек. Соответствующие доказательства и фотографии обнародовали украинские военные.

Важно Боевики на Донбассе обстреляли гражданскую инфраструктуру Марьинки, – штаб ООС

Целил враг из калибра в 100 миллиметров и автоматических станковых гранатометов. К тому же сепаратисты обстреляли гражданскую инфраструктуру города.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Оккупанты уже без укрывательств ведут обстрелы населенных пунктов из ствольной артиллерии и минометов,

– говорится в сообщении.

Так, только за 8 мая российско-оккупационные войска выпустили 6 снарядов из пушки МТ-12. Оккупанты вели огонь из населенного пункта шахта Трудовская, что на окраине Донецка.

Последствия обстрелов

В результате обстрела, повредили 6 жилых домов и автомобиль местного жителя. Один из снарядов взорвался в нескольких метрах от дома. К счастью, никто не пострадал

Оккупанты обстреляли жилые дома: смотрите фото ООС

Еще один случай обстрела зафиксировали 7 мая. Оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем и минометов с шахты Гагарина в направлении населенного пункта Шумы.

Из-за этого повредили высоковольтную линию электропередач. Всего выпустили 15 снарядов калибра 122 миллиметра и 5 мин калибра.

Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон проинформировала СММ ОБСЕ.