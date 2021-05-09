За минулу добу сепаратисти 9 разів порушили "тишу". Тим часом гатили в Мар'їнці по житлових кварталах.

Біля Мар'їнки противник двічі відкривав вогонь з протитанкових гармат. Відповідні докази та фотографії оприлюднили українські військові.

Важливо Бойовики на Донбасі обстріляли цивільну інфраструктуру Мар'їнки, – штаб ООС

Цілив ворог з калібру у 100 міліметрів і автоматичних станкових гранатометів. До того ж сепаратисти обстріляли цивільну інфраструктуру міста.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.

Окупанти вже без приховувань ведуть обстріли населених пунктів зі ствольної артилерії та мінометів,

– мовиться у повідомленні.

Так, лише за 8 травня російсько-окупаційні війська випустили 6 снарядів з гармати МТ-12. Окупанти вели вогонь з населеного пункту шахта Трудівська, що на околиці Донецька.

Наслідки обстрілів

Внаслідок обстрілу, пошкодили 6 житлових будинків та автомобіль місцевого мешканця. Один зі снарядів вибухнув за декілька метрів від будинку. На щастя, ніхто не постраждав

Окупанти обстріляли житлові будинки: дивіться фото ООС

Ще один випадок обстрілу зафіксували 7 травня. Окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем та мінометів з шахти Гагаріна у напрямку населеного пункту Шуми.

Через це пошкодили високовольтну лінію електропередач. Усього випустили 15 снарядів калібру 122 міліметри та 5 мін калібру.

Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін проінформувала СММ ОБСЄ.