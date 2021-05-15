Специалисты из ОБСЕ по состоянию на 14 мая сообщили об обострении ситуации на Донбассе. Наихудшая ситуация на Луганщине.

В Донецкой области зафиксировали 208 нарушений режима тишины. В частности, 99 взрывов. В ОБСЕ отметили, что в прошлом отчете говорилось лишь о 54 нарушениях.

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На Луганщине боевики действовали еще агрессивнее. Там зафиксировали 332 нарушения режима тишины. Среди них – 39 взрывов. В прошлом отчете этот показатель составлял – 70 случаев.

Самая сложная ситуация вблизи села Петровское (Донетчина) и Золотого (Луганщина).

Обратите внимание! В миссии США при ОБСЕ сообщили, что по состоянию на май Россия продолжает перебрасывать в оккупированный Крым тяжелое вооружение.

Что происходит на Донбассе