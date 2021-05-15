Ситуация сложная: в ОБСЕ заявили о более 500 нарушениях режима тишины на Донбассе
Специалисты из ОБСЕ по состоянию на 14 мая сообщили об обострении ситуации на Донбассе. Наихудшая ситуация на Луганщине.
Источник:ОБСЕ
В Донецкой области зафиксировали 208 нарушений режима тишины. В частности, 99 взрывов. В ОБСЕ отметили, что в прошлом отчете говорилось лишь о 54 нарушениях.
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На Луганщине боевики действовали еще агрессивнее. Там зафиксировали 332 нарушения режима тишины. Среди них – 39 взрывов. В прошлом отчете этот показатель составлял – 70 случаев.
Самая сложная ситуация вблизи села Петровское (Донетчина) и Золотого (Луганщина).
Что происходит на Донбассе
- Владимир Зеленский заявил, что за последний месяц вероятная эскалация со стороны России уменьшилась. В то же время украинский лидер признался, что никто ничего не может гарантировать. Остается верить, что полномасштабной войны не будет.
- В мае визит в зону ООС совершили военные дипломаты США. Они оценили ситуацию на фронте.
- Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что оккупанты ускорили процесс принудительной "паспортизации" жителей Донбасса. Если люди отказываются, им угрожают увольнением с работы.
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