Фахівці з ОБСЄ станом на 14 травня повідомили про загострення ситуації на Донбасі. Найгірша ситуація на Луганщині.

На Донеччині зафіксували 208 порушень режиму тиші. Зокрема, 99 вибухів. В ОБСЄ наголосили, що у минулому звіті мовилося лише про 54 порушення.

Зауважте Для нього це важко, – Зеленська розповіла, як президент переживає втрати на фронті

На Луганщині бойовики діяли ще агресивніше. Там зафіксували 332 порушень режиму тиші. Серед них – 39 вибухів. У минулому звіті цей показник становив – 70 випадків.

Найскладніша ситуація поблизу села Петровське (Донеччина) та Золотого (Луганщина).

Зверніть увагу! У місії США при ОБСЄ повідомили, що станом на травень Росія продовжує перекидати в окупований Крим важке озброєння.

Що відбувається на Донбасі