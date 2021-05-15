Ситуація складна: в ОБСЄ заявили про понад 500 порушень режиму тиші на Донбасі
Фахівці з ОБСЄ станом на 14 травня повідомили про загострення ситуації на Донбасі. Найгірша ситуація на Луганщині.
Джерело:ОБСЄ
На Донеччині зафіксували 208 порушень режиму тиші. Зокрема, 99 вибухів. В ОБСЄ наголосили, що у минулому звіті мовилося лише про 54 порушення.
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На Луганщині бойовики діяли ще агресивніше. Там зафіксували 332 порушень режиму тиші. Серед них – 39 вибухів. У минулому звіті цей показник становив – 70 випадків.
Найскладніша ситуація поблизу села Петровське (Донеччина) та Золотого (Луганщина).
Що відбувається на Донбасі
- Володимир Зеленський заявив, що за останній місяць імовірна ескалація з боку Росії зменшилася. Водночас український лідер зізнався, що ніхто нічого не може гарантувати. Залишається вірити, що повномасштабної війни не буде.
- У травні візит у зону ООС здійснили військові дипломати США. Вони оцінили ситуацію на фронті.
- Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що окупанти прискорили процес примусової "паспортизації" жителів Донбасу. Якщо люди відмовляються, їм погрожують звільненням з роботи.
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