Денісова попередила, що Росія прискорює "паспортизацію" жителів Донбасу
Російські паспорти на окупованих територіях Донецької та Луганської областей отримали майже 600 тисяч українців. Держава-агресор лише прискорює цей процес.
Джерело:фейсбук Людмили Денісової
Так, Росія прискорює політику масової видачі паспортів у спрощеному порядку українцям на окупованих територіях. Про це заявила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова після зустрічі з послом Данії в Україні Оле Егбергом Міккельсеном.
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Окупанти змушують людей отримувати паспорти
Денісова зазначила, що частина з цих 600 тисяч українців – це чиновники органів місцевої влади, вчителі, лікарі.
Діють за принципом: якщо ти не отримуєш паспорт – ти не працюєш,
– сказала політикиня.
Крім того, окупанти в Криму змушують вчителів, інших працівників шкіл та членів їхніх родин до обов’язкової реєстрації на «тренувальне всеросійське онлайн голосування на виборах до Держдуми Росії". Ба більше, освітян зобов’язують підтверджувати факти реєстрації скриншотами.
"У разі невиконання цієї процедури, окупаційна влада погрожує їм звільненням. Переконана – це здійснюється з метою подальшої реалізації суб’єктності Криму в складі Росії", – наголосила Денісова.
Про що ще Денісова говорила з послом Данії
- Про звільнення полонених. Омбудсменка закликала посла принагідно порушувати це питання на міжнародному рівні.
- Крім того, говорили про проблему дотримання прав людини на окупованих територіях.
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