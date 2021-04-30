У Європейському Союзі стурбовані, що Росія активно видає свої паспорти для жителів окупованих територій України. Росія може заявити про "захист своїх громадян" і піти подальшою війною.

Роздаючи свої паспорти, Росія порушує мінські домовленості. Таку заяву зробили у Євросоюзі під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

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Росія порушує суверенітет України

Росія продовжує, ба більше – останнім часом навіть прискорює свою політику масової видачі паспортів для українських громадян на окупованих територіях. У Євросоюзі про це знають та висловлюють стурбованість.

Ця політика суперечить духу та цілям Мінських домовленостей і є явним порушенням суверенітету України,

– наголошують у заяві.

У ЄС зазначають, що ця політика Кремля викликає особливе занепокоєння з огляду на заяви високопоставлених чиновників Росії. Вони заговорили про можливість початку військових дій для захисту інтересів цих нових паспортизованих громадян. Європа зазначила, що не визнають ці паспорти і закликатиме інші держави-учасниці ОБСЄ до того ж.

На те, що Росія стала активніше, ніж раніше, роздавати свої паспорти, у Євросоюзі звернув увагу постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

Російські паспорти на Донбасі: коротко