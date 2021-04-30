В Европейском Союзе обеспокоены, что Россия активно выдает свои паспорта для жителей оккупированных территорий Украины. Россия может заявить о "защите своих граждан" и пойти последующей войной.

Раздавая свои паспорта, Россия нарушает минские договоренности. Такое заявление сделали в Евросоюзе во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

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Россия нарушает суверенитет Украины

Россия продолжает, более того – в последнее время даже ускоряет свою политику массовой выдачи паспортов для украинских граждан на оккупированных территориях. В Евросоюзе об этом знают и выражают обеспокоенность.

Эта политика противоречит духу и целям Минских договоренностей и является явным нарушением суверенитета Украины,

– отмечают в заявлении.

В ЕС отмечают, что эта политика Кремля вызывает особое беспокойство, учитывая заявления высокопоставленных чиновников России. Они заговорили о возможности начала военных действий для защиты интересов этих новых паспортизованных граждан. Европа отметила, что не признают эти паспорта и будут призывать другие государства-участники ОБСЕ к тому же.

На то, что Россия стала активнее, чем раньше, раздавать свои паспорта, в Евросоюзе обратил внимание постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.