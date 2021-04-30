Российские паспорта на Донбассе могут стать поводом для эскалации войны, – ЕС
В Европейском Союзе обеспокоены, что Россия активно выдает свои паспорта для жителей оккупированных территорий Украины. Россия может заявить о "защите своих граждан" и пойти последующей войной.
Источник:Укринформ
Раздавая свои паспорта, Россия нарушает минские договоренности. Такое заявление сделали в Евросоюзе во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
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Россия нарушает суверенитет Украины
Россия продолжает, более того – в последнее время даже ускоряет свою политику массовой выдачи паспортов для украинских граждан на оккупированных территориях. В Евросоюзе об этом знают и выражают обеспокоенность.
Эта политика противоречит духу и целям Минских договоренностей и является явным нарушением суверенитета Украины,
– отмечают в заявлении.
В ЕС отмечают, что эта политика Кремля вызывает особое беспокойство, учитывая заявления высокопоставленных чиновников России. Они заговорили о возможности начала военных действий для защиты интересов этих новых паспортизованных граждан. Европа отметила, что не признают эти паспорта и будут призывать другие государства-участники ОБСЕ к тому же.
На то, что Россия стала активнее, чем раньше, раздавать свои паспорта, в Евросоюзе обратил внимание постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.
Российские паспорта на Донбассе: коротко
- Жители оккупированных территорий могут легко получить паспорта России. За ними они получают социальные выплаты "псевдореспублик".
- В то же время тем, кто отказался от украинского гражданства в пользу российского, пенсии в Украине не доступны.
- Президент России Владимир Путин 19 марта 2020 года подписал указ об упрощенном получении гражданства для украинцев и белорусов.
- 17 июня 2020 года он вступил в силу. С тех пор на Донбассе произошел "паспортный бум".
- Российские паспорта на оккупированном Донбассе уже получили 583 тысяч человек, а электронная очередь занята до 2024 года.
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