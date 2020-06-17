Россия раздает паспорта: Путин упростил получение гражданства для украинцев и белорусов
В России вступил в силу закон, который упрощает процедуру для получения гражданства страны-агрессора. В частности, отменяется обязательный экзамен на знание русского языка при получении гражданства РФ для украинцев и белорусов.
Соответствующий закон российский диктатор Владимир Путин подписал еще 19 марта, однако вступил в силу он только через 90 дней, то есть 17 июня. Об этом сообщает РБК.
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Россия упростила получение паспорта РФ
Как было раньше
Украинцы и белорусы могли получить гражданство России только после прохождения собеседования на знание русского языка.
Что изменилось
Если граждане Украины и Беларуси свободно говорят по-русски, то они автоматически признаются носителями языка. Еще одним условием является наличие прямого родственника, который постоянно проживает или ранее проживал на территории РФ, СССР или Российской империи.
В МВД России добавили, что уровень знания русского языка будут фиксировать комиссионным актом и с помощью средств аудиоконтроля при приеме личного заявления в миграционную службу. В российском министерстве предполагают, что это позволит упростить получение гражданства для более чем 200 тысяч украинцев и белорусов, которые сейчас находятся в стране с видом на жительство.
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Россия раздает свои паспорта: что об этом известно
- 1 мая 2019 года Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта еще и для украинцев из оккупированного Крыма.
- Через несколько дней Путин издал указ, по которому российское гражданство могут получить жители всего Донбасса. А российские СМИ убеждали, что жители Донбасса также могут получить еще и российские загранпаспорта.
- Украина и мировое сообщество не признает российских паспортов, которые выдают жителям оккупированных территорий Украины.
- К тому же, в Украине запрещено двойное гражданство.