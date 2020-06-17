В России вступил в силу закон, который упрощает процедуру для получения гражданства страны-агрессора. В частности, отменяется обязательный экзамен на знание русского языка при получении гражданства РФ для украинцев и белорусов.

Соответствующий закон российский диктатор Владимир Путин подписал еще 19 марта, однако вступил в силу он только через 90 дней, то есть 17 июня. Об этом сообщает РБК.

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Как было раньше

Украинцы и белорусы могли получить гражданство России только после прохождения собеседования на знание русского языка.

Что изменилось

Если граждане Украины и Беларуси свободно говорят по-русски, то они автоматически признаются носителями языка. Еще одним условием является наличие прямого родственника, который постоянно проживает или ранее проживал на территории РФ, СССР или Российской империи.

В МВД России добавили, что уровень знания русского языка будут фиксировать комиссионным актом и с помощью средств аудиоконтроля при приеме личного заявления в миграционную службу. В российском министерстве предполагают, что это позволит упростить получение гражданства для более чем 200 тысяч украинцев и белорусов, которые сейчас находятся в стране с видом на жительство.

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