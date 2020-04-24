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      Путин упростил для иностранцев получение российского гражданства

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      Паспорт Росії / Труд горняка

      Президент России Владимир Путин подписал закон о получении гражданства РФ без отказа от иностранного. Данный акт вступит в силу через три месяца.

      Спочатку цей закон приймала Державна Дума Росії 17 квітня. Згодом його підтримали й в Раді Федерацій. Тепер же закон про отримання російського громадянства без відмови від іноземного підписав президент Росії Володимир Путін, повідомляє 24 канал.

      До слова В Росії прийняли новий закон про видачу своїх паспортів жителям окупованого Донбасу

      Що передбачає цей закон?

      • Іноземні громадяни та особи без громадянства, які постійно проживають на території Російської Федерації, мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку. До цього при подачі заяви на громадянство іноземцям необхідно було підтвердити, що у своїй країні вони звернулися до відповідних органів із заявою про відмову від наявного громадянства. Законом це вимога виключається.
      • Також закон спростить отримання громадянства Росії для жителів України, Казахстану, Білорусі та Молдови, а також тих, у кого немає громадянства Латвії та Естонії. Їм тепер нема потреби проживати три роки на території Росії та підтверджувати свої джерела доходу, щоб отримати російський паспорт. Однак за умови зо в них є посвідка на проживання там.
      • Подружжю і дітям громадян Росії тепер не треба жити п'ять років на території країни, щоб подати документи на російське громадянство.
      • Даний закон набере чинності через три місяці – з 24 липня 2020 року.

      Видача українцям паспортів РФ: головне

      • Президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям.
      • 1 травня 2019 року Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.
      • За декілька днів Путін видав указ, за яким російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. А російські ЗМІ переконували, що жителі Донбасу також можуть отримати ще й російські закордонні паспорти.
      • Згодом Путін підписав закон, який визнає українців і білорусів носіями російської мови. Відтак громадяни України та Білорусі, які вільно володіють російською, звільняються від складання спеціального іспиту на знання мови.
      • Україна та світова спільнота не визнає російських паспортів, які видають жителям окупованих територій України.
      • В Україні заборонене подвійне громадянство.
      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости России Новости политики Российские паспорта на Донбассе Владимир Путин
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