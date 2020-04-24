13:42
24 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Путін спростив для іноземців отримання російського громадянства

      - Читать новость на русском
      Паспорт Росії / Труд горняка

      Президент Росії Володимир Путін підписав закон про отримання громадянства РФ без відмови від іноземного. Даний акт набере чинності через три місяці.

      Спочатку цей закон приймала Державна Дума Росії 17 квітня. Згодом його підтримали й в Раді Федерацій. Тепер же закон про отримання російського громадянства без відмови від іноземного підписав президент Росії Володимир Путін, повідомляє 24 канал.

      До слова В Росії прийняли новий закон про видачу своїх паспортів жителям окупованого Донбасу

      Що передбачає цей закон?

      • Іноземні громадяни та особи без громадянства, які постійно проживають на території Російської Федерації, мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку. До цього при подачі заяви на громадянство іноземцям необхідно було підтвердити, що у своїй країні вони звернулися до відповідних органів із заявою про відмову від наявного громадянства. Законом це вимога виключається.
      • Також закон спростить отримання громадянства Росії для жителів України, Казахстану, Білорусі та Молдови, а також тих, у кого немає громадянства Латвії та Естонії. Їм тепер нема потреби проживати три роки на території Росії та підтверджувати свої джерела доходу, щоб отримати російський паспорт. Однак за умови зо в них є посвідка на проживання там.
      • Подружжю і дітям громадян Росії тепер не треба жити п'ять років на території країни, щоб подати документи на російське громадянство.
      • Даний закон набере чинності через три місяці – з 24 липня 2020 року.

      Видача українцям паспортів РФ: головне

      • Президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям.
      • 1 травня 2019 року Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.
      • За декілька днів Путін видав указ, за яким російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. А російські ЗМІ переконували, що жителі Донбасу також можуть отримати ще й російські закордонні паспорти.
      • Згодом Путін підписав закон, який визнає українців і білорусів носіями російської мови. Відтак громадяни України та Білорусі, які вільно володіють російською, звільняються від складання спеціального іспиту на знання мови.
      • Україна та світова спільнота не визнає російських паспортів, які видають жителям окупованих територій України.
      • В Україні заборонене подвійне громадянство.
      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Російські паспорти на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 13:30 Про "перший рік Зеленського", Саакашвілі та рейтинги влади: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
      Олена Трибушна
      сьогодні , 12:00 Експеримент українських виборців
      Павло Казарін