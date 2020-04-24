Путін спростив для іноземців отримання російського громадянства

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про отримання громадянства РФ без відмови від іноземного. Даний акт набере чинності через три місяці.

Спочатку цей закон приймала Державна Дума Росії 17 квітня. Згодом його підтримали й в Раді Федерацій. Тепер же закон про отримання російського громадянства без відмови від іноземного підписав президент Росії Володимир Путін, повідомляє 24 канал.

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Що передбачає цей закон?

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які постійно проживають на території Російської Федерації, мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку. До цього при подачі заяви на громадянство іноземцям необхідно було підтвердити, що у своїй країні вони звернулися до відповідних органів із заявою про відмову від наявного громадянства. Законом це вимога виключається.

Також закон спростить отримання громадянства Росії для жителів України, Казахстану, Білорусі та Молдови, а також тих, у кого немає громадянства Латвії та Естонії. Їм тепер нема потреби проживати три роки на території Росії та підтверджувати свої джерела доходу, щоб отримати російський паспорт. Однак за умови зо в них є посвідка на проживання там.

Подружжю і дітям громадян Росії тепер не треба жити п'ять років на території країни, щоб подати документи на російське громадянство.

Даний закон набере чинності через три місяці – з 24 липня 2020 року.

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