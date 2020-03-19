Путін визнав українців носіями російської мови і ще більше спростив надання громадянства

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який визнає українців і білорусів носіями російської мови. Відтак громадяни України і Білорусі, які вільно володіють російською, звільняються від складання спеціального іспиту на знання мови.

Такий іспит потрібен для отримання російського громадянства. Про підписання закону повідомляє офіційний сайт президента Росії.

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Порядок подачі українцями і білорусами заяв на визнання носіями російської мови визначатиме Міністерство внутрішніх справ Росії.

Також російське МВС отримає повноваження за узгодженням з Міносвіти визначати єдиний критерій для визнання іноземців носіями російської.

Відповідний законопроєкт вже пройшов розгляд у двох палатах російського парламенту. Держдума ухвалила його 5 березня, а 11 березня – підтримала Рада Федерації.

Як ще Путін намагається заманити українців у своє громадянство?Російська влада вдається до схожих кроків ще з початку анексії Криму, коли на окупованому півострові усім без винятку примусово видавали російські паспорти. До слова, їх досі не визнають ніде у цивілізованому світі.



Пізніше Путін почав видавати свої паспорти на окупованому Донбасі, заохочуючи цивільних до цього різними пільгами, без яких на окупованих територіях важко вижити. Та й на цьому володар Кремля не зупинився.



Спершу він розширив можливість отримати паспорт громадянина Росії для мешканців усього Донбасу, а потім постійно спрощує процедури отримання російського громадянства і для усіх інших українців.