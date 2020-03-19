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      Путін визнав українців носіями російської мови і ще більше спростив надання громадянства

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      Путін продовжує підсовувати українцям свої паспорти / rg.ru

      Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який визнає українців і білорусів носіями російської мови. Відтак громадяни України і Білорусі, які вільно володіють російською, звільняються від складання спеціального іспиту на знання мови.

      Такий іспит потрібен для отримання російського громадянства. Про підписання закону повідомляє офіційний сайт президента Росії.

      До слова Спалах коронавірусу: Росія обмежила в'їзд для мешканців нею ж окупованого Донбасу

      Порядок подачі українцями і білорусами заяв на визнання носіями російської мови визначатиме Міністерство внутрішніх справ Росії.

      Також російське МВС отримає повноваження за узгодженням з Міносвіти визначати єдиний критерій для визнання іноземців носіями російської.

      Відповідний законопроєкт вже пройшов розгляд у двох палатах російського парламенту. Держдума ухвалила його 5 березня, а 11 березня – підтримала Рада Федерації.

      Як ще Путін намагається заманити українців у своє громадянство?Російська влада вдається до схожих кроків ще з початку анексії Криму, коли на окупованому півострові усім без винятку примусово видавали російські паспорти. До слова, їх досі не визнають ніде у цивілізованому світі.

      Пізніше Путін почав видавати свої паспорти на окупованому Донбасі, заохочуючи цивільних до цього різними пільгами, без яких на окупованих територіях важко вижити. Та й на цьому володар Кремля не зупинився.

      Спершу він розширив можливість отримати паспорт громадянина Росії для мешканців усього Донбасу, а потім постійно спрощує процедури отримання російського громадянства і для усіх інших українців.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія мовне питання Російські паспорти на Донбасі Володимир Путін
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