17:30
18 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Спалах коронавірусу: Росія обмежила в'їзд для мешканців нею ж окупованого Донбасу

      - Читать новость на русском
      Виїхати з окупованого Донбасу у Росію зможуть лише власники російських паспортів / slovoidilo.ua

      Через поширення епідемії коронавірусу Росія суттєво обмежила можливість перетину свого кордону з окупованим нею Донбасом. Тепер виїхати з окупованих частин Донецької і Луганської областей до Росії зможуть лише власники паспорта громадянина РФ.

      Про запровадження нових обмежень на в'їзд мешканців окупованих територій повідомляє "РБК".

      Важливо Коронавірус в Росії: ще 33 нових випадки

      Для того, аби потрапити на російську територію, мешканцям окупованих частин України, не обов'язкова російська реєстрація – достатньо прописки в ОРДЛО.

      Втім в'їхати на територію Росії не зможуть ті мешканці окупованого Донбасу, які мають паспорт громадянина України чи так звані "паспорти" недореспублік.

      Що відомо про епідемію коронавірусу на окупованому Донбасі?Нині близько 600 людей в окупованих частинах Донецької і Луганської областей перебувають у лікарнях з грипом. Ще у 91 людини підозрюють пневмонію. Перевірити їх на коронавірус неможливо, позаяк на окупованих територіях немає тестів.

      Українська розвідка підтвердила, що коронавірус на окупований Донбас завезла жінка, яка подорожувала до Китаю. У Горлівку Донецької області вона повернулася через територію Росії з пересадкою у Москві.

      Великдень у 2020 році: дата свята і традиції
      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини України Новини політики Окуповані території Російські паспорти на Донбасі Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:26 Валютні обмеження через карантин: чому не варто панікувати
      Юлія Поскробок
      сьогодні , 16:20 Хаос і затори: яким був перший день без метро і що влада зробила не так
      Юрій Бутусов
      сьогодні , 10:30 Azure Stack with Kyivstar: переваги хмарної платформи для українського бізнесу
      17 березня , 15:57 Перші кроки в покері: як знайти власну "коронку" й заробити
      сьогодні , 16:08 За умисне зараження коронавірусом в Україні загрожує 8 років в’язниці
      Ірина Вихрущ
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук