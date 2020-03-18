Спалах коронавірусу: Росія обмежила в'їзд для мешканців нею ж окупованого Донбасу

Через поширення епідемії коронавірусу Росія суттєво обмежила можливість перетину свого кордону з окупованим нею Донбасом. Тепер виїхати з окупованих частин Донецької і Луганської областей до Росії зможуть лише власники паспорта громадянина РФ.

Про запровадження нових обмежень на в'їзд мешканців окупованих територій повідомляє "РБК".

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Для того, аби потрапити на російську територію, мешканцям окупованих частин України, не обов'язкова російська реєстрація – достатньо прописки в ОРДЛО.

Втім в'їхати на територію Росії не зможуть ті мешканці окупованого Донбасу, які мають паспорт громадянина України чи так звані "паспорти" недореспублік.

Що відомо про епідемію коронавірусу на окупованому Донбасі?Нині близько 600 людей в окупованих частинах Донецької і Луганської областей перебувають у лікарнях з грипом. Ще у 91 людини підозрюють пневмонію. Перевірити їх на коронавірус неможливо, позаяк на окупованих територіях немає тестів.



Українська розвідка підтвердила, що коронавірус на окупований Донбас завезла жінка, яка подорожувала до Китаю. У Горлівку Донецької області вона повернулася через територію Росії з пересадкою у Москві.