Вспышка коронавируса: Россия ограничила въезд для жителей ней же оккупированного Донбасса

Из-за распространения эпидемии коронавируса Россия существенно ограничила возможность пересечения своей границы с оккупированным ею Донбассом. Теперь уехать из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей в Россию смогут только владельцы паспорта гражданина РФ.

О введении новых ограничений на въезд жителей оккупированных территорий сообщает "РБК".

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Для того, чтобы попасть на российскую территорию, жителям оккупированных частей Украины, не обязательна российская регистрация – достаточно прописки в ОРДЛО.

Впрочем въехать на территорию России не смогут те жители оккупированного Донбасса, у которых паспорт гражданина Украины или так называемые "паспорта" недореспублик.

Что известно об эпидемии коронавируса на оккупированном Донбассе?В настоящее время около 600 человек в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей находятся в больницах с гриппом. Еще у 91 человека подозревают пневмонию. Проверить их на коронавирус невозможно, поскольку на оккупированных территориях нет тестов.



Украинская разведка подтвердила, что коронавирус на оккупированный Донбасс завезла женщина, которая путешествовала в Китай. В Горловку Донецкой области она вернулась через территорию России с пересадкой в ​​Москве.