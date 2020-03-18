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      Вспышка коронавируса: Россия ограничила въезд для жителей ней же оккупированного Донбасса

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      Из-за распространения эпидемии коронавируса Россия существенно ограничила возможность пересечения своей границы с оккупированным ею Донбассом. Теперь уехать из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей в Россию смогут только владельцы паспорта гражданина РФ.

      О введении новых ограничений на въезд жителей оккупированных территорий сообщает "РБК".

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      Для того, чтобы попасть на российскую территорию, жителям оккупированных частей Украины, не обязательна российская регистрация – достаточно прописки в ОРДЛО.

      Впрочем въехать на территорию России не смогут те жители оккупированного Донбасса, у которых паспорт гражданина Украины или так называемые "паспорта" недореспублик.

      Что известно об эпидемии коронавируса на оккупированном Донбассе?В настоящее время около 600 человек в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей находятся в больницах с гриппом. Еще у 91 человека подозревают пневмонию. Проверить их на коронавирус невозможно, поскольку на оккупированных территориях нет тестов.

      Украинская разведка подтвердила, что коронавирус на оккупированный Донбасс завезла женщина, которая путешествовала в Китай. В Горловку Донецкой области она вернулась через территорию России с пересадкой в ​​Москве.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики Оккупированные территории Российские паспорта на Донбассе Новости России
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