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      Путин признал украинцев носителями русского языка и еще упростил предоставление гражданства

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      Президент России Владимир Путин подписал закон, который признает украинцев и белорусов носителями русского языка. Следовательно, граждане Украины и Беларуси, которые свободно владеют русским, освобождаются от сдачи специального экзамена на знание языка.

      Такой экзамен нужен для получения российского гражданства. О подписании закона сообщает официальный сайт президента России.

      К слову Вспышка коронавируса: Россия ограничила въезд для жителей ею же оккупированного Донбасса

      Порядок подачи украинцами и белорусами заявлений на признание носителями русского языка будет определять Министерство внутренних дел России.

      Также российское МВД получит полномочия по согласованию с Минобразования, определять единый критерий для признания иностранцев носителями русского.

      Соответствующий законопроект уже прошел рассмотрение в двух палатах российского парламента. Госдума приняла его 5 марта, а 11 марта – поддержал Совет Федерации.

      Как еще Путин пытается заманить украинцев в свое гражданство?
      Российская власть прибегает к подобным шагам еще с начала аннексии Крыма, когда на оккупированном полуострове всем без исключения принудительно выдавали российские паспорта. К слову, их до сих пор не признают нигде в цивилизованном мире.

      Позже Путин начал выдавать свои паспорта на оккупированном Донбассе, поощряя гражданских к этому разными льготами, без которых на оккупированных территориях трудно выжить. Да и на этом обладатель Кремля не остановился.

      Сначала он расширил возможность получить паспорт гражданина России для жителей всего Донбасса, а потом постоянно упрощает процедуры получения российского гражданства и для всех других украинцев.

      Срочное обращение Зеленского к украинцам: главное
      18 марта
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия языковый вопрос Российские паспорта на Донбассе Владимир Путин
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