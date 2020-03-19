Путин признал украинцев носителями русского языка и еще упростил предоставление гражданства

Президент России Владимир Путин подписал закон, который признает украинцев и белорусов носителями русского языка. Следовательно, граждане Украины и Беларуси, которые свободно владеют русским, освобождаются от сдачи специального экзамена на знание языка.

Такой экзамен нужен для получения российского гражданства. О подписании закона сообщает официальный сайт президента России.

К слову Вспышка коронавируса: Россия ограничила въезд для жителей ею же оккупированного Донбасса

Порядок подачи украинцами и белорусами заявлений на признание носителями русского языка будет определять Министерство внутренних дел России.

Также российское МВД получит полномочия по согласованию с Минобразования, определять единый критерий для признания иностранцев носителями русского.

Соответствующий законопроект уже прошел рассмотрение в двух палатах российского парламента. Госдума приняла его 5 марта, а 11 марта – поддержал Совет Федерации.

Как еще Путин пытается заманить украинцев в свое гражданство?

Российская власть прибегает к подобным шагам еще с начала аннексии Крыма, когда на оккупированном полуострове всем без исключения принудительно выдавали российские паспорта. К слову, их до сих пор не признают нигде в цивилизованном мире.



Позже Путин начал выдавать свои паспорта на оккупированном Донбассе, поощряя гражданских к этому разными льготами, без которых на оккупированных территориях трудно выжить. Да и на этом обладатель Кремля не остановился.



Сначала он расширил возможность получить паспорт гражданина России для жителей всего Донбасса, а потом постоянно упрощает процедуры получения российского гражданства и для всех других украинцев.