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      В Росії прийняли новий закон про видачу своїх паспортів жителям окупованого Донбасу

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      Паспорт Росії / Народна правда

      Держдума Росії прийняла в першому читанні та в цілому законопроєкт, який звільняє від сплати державного мита мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей, які хочуть отримати російський паспорт.

      Як йдеться в прийнятому законі, від держмита при отриманні паспорта РФ звільняються особи, які постійно проживають в ОРДЛО, які звернулися із заявою про прийом в російське громадянство в спрощеному порядку.

      До слова Росія спростила надання громадянства українцям: що це означає

      Зараз же в Росії за прийом в російське громадянство, поновлення у громадянстві, вихід з нього, а також за визначення наявності громадянства Росії сплачується державне мито в розмірі 3,5 тисячі рублів (близько 1300 гривень).

      Серед причин, чому в Росії жителів окупованих територій Донбасу вирішили звільнити від сплати мита, називають їх рівень доходів. Так, на окупованій Донеччині середня зарплата становить 4,4 тисячі гривень (вони її отримують в рублях – 12036). В Окупованій Луганщині цей показник дещо менший – 4 тисячі гривень (10979 рублів). Щодо пенсій, то її розмір в ОРДЛО – 1175 гривень (3194 рублі).

      Читайте також: Агент ФСБ і диверсанти: кого Україна віддала бойовикам під час обміну полоненими

      Закон набере чинності після підписання президентом РФ. 

      Видана українцям паспортів РФ: головне

      • Президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям.
      • За декілька днів Путін видав указ, за яким російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. А російські ЗМІ переконували, що жителі Донбасу також можуть отримати ще й російські закордонні паспорти.
      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Російські паспорти на Донбасі Новини Росії
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