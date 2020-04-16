Агент ФСБ і диверсанти: кого Україна віддала бойовикам під час обміну полоненими

Обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками відбувся 16 квітня. Окупанти віддали 20 полонених українців. Натомість Україна передала бойовикам 14 людей. Втім, ще троє осіб відмовилися повертатися на окуповану територію.

"Радіо Донбас.Реалії" оприлюднило інформацію про бойовиків та сепаристів, яких передали окупантам на Донбасі.

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Особи, яких Україна передала на окуповані території Донбасу

Олексій Лазаренко працював слюсарем на заводі "Укроборонпрому" "МіГремонт" у Запоріжжі. Українська контррозвідка затримала його влітку 2019 року на кордоні з Росією.

Слідство встановило, що Лазаренко був агентом ФСБ Росії, завербованим ще на початку війни у 2014 році. Він мав доступ до військової таємниці і передавав росіянам дані, зокрема, про ударні українські винищувачі.

Також чоловік може бути причетним до загибелі двох пілотів – українця Івана Петренка і американця Сета Неринга. Перед фатальним польотом, що стався на Вінниччині у жовтні 2018 року, їхній літак пройшов модернізацію на заводі "МіГремонт". Лазаренка засудили на дев'ять років. У вересні 2019 року він фігурував у списках на обмін із Росією, проте відмовився їхати.



Олексій Лазаренко / Скріншот з відео

Віталій Чигорян. 29-річного донецького бойовика взяли в полон бійці полку "Азов" у ніч на 29 серпня 2019 року. За даними ООС, тоді диверсійно-розвідувальна група висунулася на позиції українських військових. В результаті четверо бойовиків були вбиті, а один, Віталій Чигорян, був поранений у ногу й потрапив у полон. За словами самого ж бойовика, його утримували в СІЗО в Бахмуті.



Віталій Чигорян / Скріншот з відео

Олег Васін. 57-річний вже колишній бойовик угруповання "ДНР" на псевдо "Комбат" брав участь у блокуванні у Дружківці українських військових на початку війни у 2014 році. Васіна затримала СБУ. У вересні 2019 року він був засуджений до п'яти років ув’язнення.

Олександр Ларкін. 45-річний житель Мар'їнки (Донецька область) був засуджений за кількома статтями – наприклад, за ст. 258 ККУ – терористичний акт. На одному з судів Ларкін заявив, що нібито купував хліб на тимчасово окупованій території, зустрів там знайомого, з яким раніше працював на шахті "Трудівська", й погодився принести на мирну частину країни пакет. Слідство встановило, що це була саморобна вибухівка.

Юрій Слатов із Донецька був затриманий бійцями операції ООС на одному з блокпостів української армії у квітні 2019 року. Красноармійський міськрайонний суд Донецької області 4 грудня 2019-го засудив Слатова до 8,5 років ув'язнення за ч. 3. ст. 258 ККУ – "Створення терористичної групи або терористичної організації".

із Донецька був затриманий бійцями операції ООС на одному з блокпостів української армії у квітні 2019 року. Красноармійський міськрайонний суд Донецької області 4 грудня 2019-го засудив Слатова до 8,5 років ув'язнення за ч. 3. ст. 258 ККУ – "Створення терористичної групи або терористичної організації". Громадянин Росії Леонід Харитонов , за даними контррозвідки СБУ, приїхав в Україну, щоб здійснити серію терактів. Хімік за освітою, готував, зокрема, теракт на військовому аеродромі в Умані Черкаської області. Харитонова затримали восени 2019 року.

, за даними контррозвідки СБУ, приїхав в Україну, щоб здійснити серію терактів. Хімік за освітою, готував, зокрема, теракт на військовому аеродромі в Умані Черкаської області. Харитонова затримали восени 2019 року. Станіслав Погромський – той, чиє ім’я не фігурувало в раніше опублікованих списках бойовиків. Проте його інтерв’ю вже встигли розтиражувати російські медіа. На зйомці Погоровський запевняє, що потрапив у полон три місяці тому – на початку 2020 року. За його словами, полонили його українські військові. Під час бою бойовик зазнав поранення – його права нога нині з апаратом Ілізарова.



Станіслав Погромський / Скріншот з відео

Обмін полоненими 16 квітня: основне

Це перший обмін у 2020 році, а також перший після великого обміну 29 грудня 2019 року.

Україна звільнила 20 своїх громадян, а натомість відпустила 14 бойовиків та їхніх прихильників.

Серед людей, які повернулися з підвалів бойовиків, більшість є цивільними.

У списках лише двоє військових і правоохоронець, а луганські бойовики відпустили лише цивільних.

Обмін полоненими між Україною і російськими найманцями: дивіться відео