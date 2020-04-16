Відомі деталі про 4 із 20 звільнених з полону українців
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16 квітня додому повернулись 20 українських бранців, яких утримували російські окупанти. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова поділилась інформацією про кількох звільнених з полону.
Серед 20 українців, яких тримали в полоні проросійські бойовики, були Віталій Желдак, Олександр Табачний, Алевтина Попова та Сергій Русінов. Саме про них детальніше розповіла Людмила Денісова на своїй сторінці у фейсбуці.
Дивіться також Великодній обмін полоненими завершився: в Україну повернулися 20 бранців
- Віталій Желдак: засуджений так званим "Верховним судом ЛНР" незаконно утримувався у Слов'яносербскій виправній колонії Луганської області. З проханням звільнити сина у вересні 2019 року звернулась мати.
- Олександр Табачний: інвалід, ветеран МВС. З 2019 року він перебував на тимчасово окупованій території Луганської області в Луганському СІЗО. Один з найстарших, хто потрапляв у полон. Звернення із проханням про звільнення написала дружина.
- Алевтина Попова: засуджена так званим судом "ЛНР" за "державну зраду". Її незаконно утримували у виправній установі на тимчасово окупованій території Луганська з 2018 року. У 2019 році із проханням допомогти зі звільненням звернувся батько.
- Сергій Русінов: затриманий силовиками так званої "ЛНР" у 2018 році. Він у соціальних мережах закликав до єдності України і засуджував діяльність незаконних збройних формувань так званої "ЛНР". Русінова незаконно засудили та ув'язнили у Слов'яносербській виправній колонії. Вся рідня хлопця – на окупованих територіях. Сергій Русінов – наймолодший громадянин України, звільнений в рамках цього обміну.
Великодній обмін полоненими: головне
- 16 квітня відбувся обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками Донбасу.
- На Батьківщину загалом повернулися 20 полонених: 9 з окупованої Донеччини та 11 з окупованої Луганщини.
- Після обміну усі звільнені українці проходитимуть обов'язкову двотижневу обсервацію на території Донбасу.
- Натомість Україна передала підконтрольним РФ бойовикам 14 осіб.
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