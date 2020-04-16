17:14
16 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Відомі деталі про 4 із 20 звільнених з полону українців

      -
      На українську територію з полону повернулись 20 осіб / ОПУ

      16 квітня додому повернулись 20 українських бранців, яких утримували російські окупанти. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова поділилась інформацією про кількох звільнених з полону.

      Серед 20 українців, яких тримали в полоні проросійські бойовики, були Віталій Желдак, Олександр Табачний, Алевтина Попова та Сергій Русінов. Саме про них детальніше розповіла Людмила Денісова на своїй сторінці у фейсбуці.

      Дивіться також Великодній обмін полоненими завершився: в Україну повернулися 20 бранців

      • Віталій Желдак: засуджений так званим "Верховним судом ЛНР" незаконно утримувався у Слов'яносербскій виправній колонії Луганської області. З проханням звільнити сина у вересні 2019 року звернулась  мати.
         
      • Олександр Табачний: інвалід, ветеран МВС. З 2019 року він перебував на тимчасово окупованій території Луганської області в Луганському СІЗО. Один з найстарших, хто потрапляв у полон. Звернення із проханням про звільнення написала дружина.
         
      • Алевтина Попова: засуджена так званим судом "ЛНР" за "державну зраду". Її незаконно утримували у виправній установі на тимчасово окупованій території Луганська з 2018 року. У 2019 році із проханням допомогти зі звільненням звернувся батько.
         
      • Сергій Русінов: затриманий силовиками так званої "ЛНР" у 2018 році. Він у соціальних мережах закликав до єдності України і засуджував діяльність незаконних збройних формувань так званої "ЛНР". Русінова незаконно засудили та ув'язнили у Слов'яносербській виправній колонії. Вся рідня хлопця – на окупованих територіях. Сергій Русінов – наймолодший громадянин України, звільнений в рамках цього обміну.

      Великодній обмін полоненими: головне

      • 16 квітня відбувся обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками Донбасу.
      • На Батьківщину загалом повернулися 20 полонених: 9 з окупованої Донеччини та 11 з окупованої Луганщини.
      • Після обміну усі звільнені українці проходитимуть обов'язкову двотижневу обсервацію на території Донбасу.
      • Натомість Україна передала підконтрольним РФ бойовикам 14 осіб.
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Окуповані території Проросійські бойовики Обмін полоненими Новини України Людмила Денісова В'язниця Війна на Донбасі Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 16:50 Новини про коронавірус 16 квітня: новий симптом COVID-19, штурм магазину в Маріуполі
      Соломія Ніколайчук
      сьогодні , 16:22 В Україні триває флешмоб на підтримку ветеранського бізнесу
      Євгенія Мазур