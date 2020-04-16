Известны детали о 4 из 20 освобожденных из плена украинцах
16 апреля домой вернулись 20 украинских пленников, которых удерживали российские оккупанты. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова поделилась информацией о нескольких освобожденных из плена.
Среди 20 украинцев, которых держали в плену пророссийские боевики, были Виталий Желдак, Александр Табачный, Алевтина Попова и Сергей Русинов. Именно о них подробнее рассказала Людмила Денисова на своей странице в фейсбуке.
Смотрите также Пасхальный обмен пленными завершился: в Украину вернулись 20 пленников
- Виталий Желдак: осужденный так называемым "Верховным судом ЛНР" незаконно удерживался в Славяносербской исправительной колонии Луганской области. С просьбой освободить сына в сентябре 2019 года обратилась мать.
- Александр Табачный: инвалид, ветеран МВД. С 2019 года он находился на временно оккупированной территории Луганской области в Луганском СИЗО. Один из саміх старших, кто попадал в плен. Обращение с просьбой об освобождении написала жена.
- Алевтина Попова: осуждена так называемым судом "ЛНР" за "государственную измену". Ее незаконно удерживали в исправительном учреждении на временно оккупированной территории Луганска с 2018 года. В 2019 году с просьбой помочь с освобождением обратился отец.
- Сергей Русинов: задержан силовиками так называемой "ЛНР" в 2018 году. Он в социальных сетях призвал к единству Украины и осуждал деятельность незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Русинова незаконно осудили и посадили в Славяносербскую исправительную колонию. Вся родня парня – на оккупированных территориях. Сергей Русинов – самый молодой гражданин Украины, освобожденный в рамках этого обмена.
Пасхальный обмен пленными: главное
- 16 апреля состоялся обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками Донбасса.
- На Родину в общем вернулись 20 пленных: 9 из оккупированной Донетчины и 11 из оккупированной Луганщины.
- После обмена все освобожденные украинцы будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию на территории Донбасса.
- Взамен Украина передала подконтрольным РФ боевикам 14 человек.
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