Пасхальный обмен пленными продолжается: первые фото
Утром 16 апреля начался очередной обмен пленными между Украиной и подконтрольными России боевиками Донбасса. На Родину уже вернулись 9 пленников из оккупированной Донецкой области, еще 10 должны вернуться с оккупированной Лугащины.
В целом во время пасхального обмена Украина вернет 19 своих граждан, которые находились в неволе на временно оккупированных территориях.
Интересно Обмен пленными до Пасхи: в чем преимущество Украины
Украинцы после освобождения должны пройти обязательную двухнедельную обсервацию. Все потому, что на оккупированном Донбассе зафиксированы случаи COVID-19, а оккупационная власть не предоставляет точную информацию о масштабах его распространения.
Взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех". Для президента Владимира Зеленского и для украинской власти в целом ценным является каждый, кого незаконно удерживают на оккупированных территориях или в другой стране. Украина должна освободить всех своих граждан,
– отметили в ОП.
Также сейчас продолжаются переговоры об освобождении украинцев, которых удерживают в оккупированном Крыму и в России. Среди этих пленников есть более 80 крымских татар.
Сколько людей Украина передаст боевикам? 10 человек украинская сторона передала оккупированной Донетчине. Еще 7 удерживаемых передадут оккупированной Луганщине.
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова ранее заявляла, что кое-кто из украинских пленных, которых удерживали в российских тюрьмах, имеет симптомы коронавируса. В частности, говорится о возможном инфицировании COVID-19 в московской тюрьме "Лефортово".
Также Денисова на своей странице в фейсбуке рассказала, что среди освобожденных есть Виктор Шайдов – военный ВСУ, которого держали в плену с 2019 года.
Что известно о Пасхальном обмене пленными
- Пророссийские боевики на Донбассе 2 апреля предложили украинской власти списки удерживаемых ими людей, которых они готовы отпустить в пределах обмена. Оба списка – отдельно от луганских и донецких боевиков – вместе включают всего 19 человек.
- 8 апреля Трехсторонняя контрактная группа провела видеоконференцию, во время которой стороны достигли принципиальных договоренностей относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты – не позднее Пасхи, то есть 19 апреля.
- В списки, которые подготовили для пасхального обмена пленными, не включены крымчане.
Обратите внимание! О новом обмене пленными ранее договаривались во время нормандской встречи в декабре 2019 года. Тогда Украина и Россия решили, что до следующей встречи обменяют пленных по формату "всех на всех".
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