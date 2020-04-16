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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Пасхальный обмен пленными продолжается: первые фото

      - Читати новину українською
      Начался обмен пленными / Фото пресс-службы Офиса Президента

      Утром 16 апреля начался очередной обмен пленными между Украиной и подконтрольными России боевиками Донбасса. На Родину уже вернулись 9 пленников из оккупированной Донецкой области, еще 10 должны вернуться с оккупированной Лугащины.

      В целом во время пасхального обмена Украина вернет 19 своих граждан, которые находились в неволе на временно оккупированных территориях.

      Интересно Обмен пленными до Пасхи: в чем преимущество Украины

      Украинцы после освобождения должны пройти обязательную двухнедельную обсервацию. Все потому, что на оккупированном Донбассе зафиксированы случаи COVID-19, а оккупационная власть не предоставляет точную информацию о масштабах его распространения.

      Взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех". Для президента Владимира Зеленского и для украинской власти в целом ценным является каждый, кого незаконно удерживают на оккупированных территориях или в другой стране. Украина должна освободить всех своих граждан,
      – отметили в ОП.

      Также сейчас продолжаются переговоры об освобождении украинцев, которых удерживают в оккупированном Крыму и в России. Среди этих пленников есть более 80 крымских татар.

      Сколько людей Украина передаст боевикам? 10 человек украинская сторона передала оккупированной Донетчине. Еще 7 удерживаемых передадут оккупированной Луганщине.

      Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова ранее заявляла, что кое-кто из украинских пленных, которых удерживали в российских тюрьмах, имеет симптомы коронавируса. В частности, говорится о возможном инфицировании COVID-19 в московской тюрьме "Лефортово".

      Также Денисова на своей странице в фейсбуке рассказала, что среди освобожденных есть Виктор Шайдов – военный ВСУ, которого держали в плену с 2019 года.

      Что известно о Пасхальном обмене пленными

      • Пророссийские боевики на Донбассе 2 апреля предложили украинской власти списки удерживаемых ими людей, которых они готовы отпустить в пределах обмена. Оба списка – отдельно от луганских и донецких боевиков – вместе включают всего 19 человек.
      • 8 апреля Трехсторонняя контрактная группа провела видеоконференцию, во время которой стороны достигли принципиальных договоренностей относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты – не позднее Пасхи, то есть 19 апреля.
      • В списки, которые подготовили для пасхального обмена пленными, не включены крымчане.​

      Обратите внимание! О новом обмене пленными ранее договаривались во время нормандской встречи в декабре 2019 года. Тогда Украина и Россия решили, что до следующей встречи обменяют пленных по формату "всех на всех".

      Автор: Вероника Климская, Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости России Обмен пленными Минские договоренности
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