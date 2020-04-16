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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Великодній обмін полоненими триває: перші фото

      - Читать новость на русском
      Обмін полоненими почався / пресслужби Офісу Президента

      Вранці 16 квітня розпочався черговий обмін полоненими між Україною та підконтрольними Росії бойовиками Донбасу. На Батьківщину вже повернулися 9 бранців з окупованої Донеччини, ще 10 мають повернутися з окупованої Лугащини.

      Загалом під час великоднього обміну Україна поверне 19 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях. 

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      Українці після звільнення мають пройти обов'язкову двотижневу обсервацію. Усе тому, що на окупованому Донбасі зафіксовані випадки COVID-19, а окупаційна влада не надає точної інформації про масштаби його поширення.

      Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова раніше заявляла, що дехто з українських полонених, яких утримували в російських в'язницях, має симптоми коронавірусу. Зокрема, мовиться про можливе інфікування COVID-19 у московській в'язниці "Лефортово".

      Також Денісова на своїй сторінці у фейсбуці розповіла, що серед звільнених є Віктор Шайдов – військовий ЗСУ, якого тримали у полоні з 2019 року. 

      Що відомо про Великодній обмін полоненими 

      • Проросійські бойовики на Донбасі 2 квітня запропонували українській владі списки утримуваних ними людей, яких вони готові відпустити у межах обміну. Обидва списки – окремо від луганських і донецьких бойовиків – разом включають лише 19 людей.
      • 8 квітня Тристороння контрактна група провела відеоконференцію, під час якої сторони досягнули принципових домовленостей щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дати – не пізніше Великодня, тобто 19 квітня.
      • У списках, які підготували для великоднього обміну полоненими, не включені кримчани.​

      Зверніть увагу! Про новий обмін полоненими раніше домовлялися під час нормандської зустрічі у грудні 2019 року. Тоді Україна і Росія вирішили, що до наступної зустрічі обміняють полонених за форматом "усіх на всіх".

      Автор: Вероніка Климська, Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії Обмін полоненими Мінські домовленості
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