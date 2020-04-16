Великодній обмін полоненими триває: перші фото

Вранці 16 квітня розпочався черговий обмін полоненими між Україною та підконтрольними Росії бойовиками Донбасу. На Батьківщину вже повернулися 9 бранців з окупованої Донеччини, ще 10 мають повернутися з окупованої Лугащини.

Загалом під час великоднього обміну Україна поверне 19 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях.

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Українці після звільнення мають пройти обов'язкову двотижневу обсервацію. Усе тому, що на окупованому Донбасі зафіксовані випадки COVID-19, а окупаційна влада не надає точної інформації про масштаби його поширення.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова раніше заявляла, що дехто з українських полонених, яких утримували в російських в'язницях, має симптоми коронавірусу. Зокрема, мовиться про можливе інфікування COVID-19 у московській в'язниці "Лефортово".

Також Денісова на своїй сторінці у фейсбуці розповіла, що серед звільнених є Віктор Шайдов – військовий ЗСУ, якого тримали у полоні з 2019 року.

Що відомо про Великодній обмін полоненими

Проросійські бойовики на Донбасі 2 квітня запропонували українській владі списки утримуваних ними людей, яких вони готові відпустити у межах обміну. Обидва списки – окремо від луганських і донецьких бойовиків – разом включають лише 19 людей.

8 квітня Тристороння контрактна група провела відеоконференцію, під час якої сторони досягнули принципових домовленостей щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дати – не пізніше Великодня, тобто 19 квітня.

У списках, які підготували для великоднього обміну полоненими, не включені кримчани.​

Зверніть увагу! Про новий обмін полоненими раніше домовлялися під час нормандської зустрічі у грудні 2019 року. Тоді Україна і Росія вирішили, що до наступної зустрічі обміняють полонених за форматом "усіх на всіх".