Зеленський про обмін полоненими: У мене тільки позитивні емоції

Президент Володимир Зеленський привітав великодній обмін полоненими, який розпочався вранці 16 квітня між Україною та підконтрольними РФ бойовиками. Він також пообіцяв боротися, аби усі полонені українці повернулися на Батьківщину.

Обмін полоненими глава держави прокоментував під час поїздки на Закарпаття. Що цікаво, коли Зеленський почав говорити про обмін, то зняв захисну маску – "аби люди бачили емоції" коли він говорить про звільнення українців.

Важливо: Великодній обмін полоненими: перші фото, відео

Президент відзначив, що сьогодні відчуває радість, адже "ми повертаємо наших людей, наших громадян України".

У мене, як і в звичайної людини, тільки позитивні емоції. Я радію кожного разу, коли ми повертаємо і наших військових, і героїв, і політв'язнів, і звичайних громадян. Для нас звичайні громадяни – такі ж самі герої, тому що вони були за ґратами, захищали Україну, наш суверенітет і територіальну цілісність,

– наголосив президент.

Він зауважив, що вже відбулася перша частина сьогоднішнього великоднього обміну – на Батьківщину повернулися українці, яких утримували на тимчасово окупованій території Донецької області. Ще 16 квітня мають звільнити наших громадяни з тимчасово окупованої Луганщини.

"Перш за все, ми повертаємо всіх у рамках мінських домовленостей і в рамках домовленостей "нормандської четвірки". Ми звільняємо всіх, і будемо боротися, поки кожен українець повернеться додому", – сказав Зеленський.

Дізнайтеся більше Великодній обмін полоненими: хто повернувся в Україну – список

Також глава держави висловив сподівання, що Україна зможе повернути не тільки своїх людей з полону, а й окуповані території Донбасу.

Зеленський прокоментував великодній обмін полоненими: відео

Новина доповнюється..