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      Зеленский об обмене пленными: У меня только положительные эмоции

      - Читати новину українською
      Владимир Зеленский / Getty images

      Президент Владимир Зеленский поздравил пасхальный обмен пленными, который начался утром 16 апреля между Украиной и подконтрольными РФ боевиками. Он также пообещал бороться, чтобы все пленные украинцы вернулись на Родину.

      Обмен пленными глава государства прокомментировал во время поездки в Закарпатье. Что интересно, когда Зеленский начал говорить об обмене, то снял защитную маску – "чтобы люди видели эмоции" когда он говорит об освобождении украинцев.

      Важно: Пасхальный обмен пленными продолжается: первые фото, видео

      Президент отметил, что сегодня испытывает радость, ведь "мы возвращаем наших людей, наших граждан Украины".

      У меня, как и у обычного человека, только положительные эмоции. Я радуюсь каждый раз, когда мы возвращаем и наших военных, и героев, и политзаключенных, и обычных граждан. Для нас обычные граждане – такие же герои, потому что они были за решеткой, защищали Украину, наш суверенитет и территориальную целостность,
      – подчеркнул президент.

      Он отметил, что уже состоялась первая часть сегодняшнего пасхального обмена – на родину вернулись украинцы, которых удерживали на временно оккупированной территории Донецкой области. Еще 16 апреля должны вернуться наши граждане с временно оккупированной Луганщины.

      "Прежде всего, мы возвращаем всех в рамках минских договоренностей и в рамках договоренностей "нормандской четверки". Мы освобождаем всех, и будем бороться, пока каждый украинец вернется домой", – сказал Зеленский.

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      Также глава государства выразил надежду, что Украина сможет вернуть не только своих людей из плена, но и оккупированные территории Донбасса.

      Зеленский прокомментировал пасхальный обмен пленными: видео

      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Новости Луганска Новости Донецка Пророссийские боевики Украина – Россия Украинцы в плену РФ Обмен пленными Президент Украины Новости политики Владимир Зеленский Оккупированные территории
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