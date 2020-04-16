Зеленский об обмене пленными: У меня только положительные эмоции
Президент Владимир Зеленский поздравил пасхальный обмен пленными, который начался утром 16 апреля между Украиной и подконтрольными РФ боевиками. Он также пообещал бороться, чтобы все пленные украинцы вернулись на Родину.
Обмен пленными глава государства прокомментировал во время поездки в Закарпатье. Что интересно, когда Зеленский начал говорить об обмене, то снял защитную маску – "чтобы люди видели эмоции" когда он говорит об освобождении украинцев.
Важно: Пасхальный обмен пленными продолжается: первые фото, видео
Президент отметил, что сегодня испытывает радость, ведь "мы возвращаем наших людей, наших граждан Украины".
У меня, как и у обычного человека, только положительные эмоции. Я радуюсь каждый раз, когда мы возвращаем и наших военных, и героев, и политзаключенных, и обычных граждан. Для нас обычные граждане – такие же герои, потому что они были за решеткой, защищали Украину, наш суверенитет и территориальную целостность,
– подчеркнул президент.
Он отметил, что уже состоялась первая часть сегодняшнего пасхального обмена – на родину вернулись украинцы, которых удерживали на временно оккупированной территории Донецкой области. Еще 16 апреля должны вернуться наши граждане с временно оккупированной Луганщины.
"Прежде всего, мы возвращаем всех в рамках минских договоренностей и в рамках договоренностей "нормандской четверки". Мы освобождаем всех, и будем бороться, пока каждый украинец вернется домой", – сказал Зеленский.
Узнайте больше Пасхальный обмен пленными: кто вернулся в Украину – список
Также глава государства выразил надежду, что Украина сможет вернуть не только своих людей из плена, но и оккупированные территории Донбасса.
Зеленский прокомментировал пасхальный обмен пленными: видео
Читайте также
-
Прогноз погоды на 16 апреля: после похолодания и дождей тепло снова окутает Украинусегодня , 09:15
-
Новое доказательство интервенции России: идентифицировано подразделение танкистов РФ на Донбассесегодня , 10:30
-
Рынок труда в условиях карантина: как найти дистанционную работусегодня , 11:30
-
Услышав о карантине, у меня было дежавю, – Блаженнейший Святославсегодня , 11:50
-
Еще много недель, – Трюдо об отмене карантина в Канадесегодня , 08:45
-
Масштабная реформа СБУ: как Зеленский хочет изменить спецслужбусегодня , 11:06