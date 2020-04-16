Пасхальный обмен пленными: кто вернулся в Украину – список

16 апреля проходит пасхальный обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками Донбасса. На Родину должны вернуться 19 пленников, среди которых не только гражданские, но и военные.

Как происходит обмен пленными

Первая часть обмена началась утром 16 апреля КПВВ "Майорск" с боевиками оккупированной Донетчины. Они передали украинской стороне 9 пленников.

Вторая часть обмена будет проходить между Украиной и подконтрольными РФ боевиками Луганщины. Они должны отдать 10 пленных украинцев.

Важно Пасхальный обмен пленными продолжается: первые фото

После обмена все освобожденные будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию. Это связано со вспышкой коронавируса на оккупированных территориях.

Пока официальных списков освобожденных из плена украинцев нет. Однако ранее омбудсмен Людмила Денисова говорила, что точно вернется на Родину военный Виктор Шайдов. Всего в списке будут женщины и мужчины, гражданские и военнослужащие.

Кого боевики вернули Украине – список

Виктор Шайдов – военный Вооруженных сил Украины. В 2019 году он попал в плен и незаконно удерживался на временно оккупированной территории Донецкой области.

Костев Евгений Игоревич – 05. 05. 1980 года рождения.

Помеляйко Александр Владимирович – 21. 09. 1986 года рождения.

Садовский Александр Петрович – 12. 05. 1976 года рождения.

Спикок будет дополняться после официального обнародования фамилий освобожденных украинцев.

Сколько людей Украина отдаст РФ?

10 удерживаемых лиц украинская сторона передала боевикам оккупированного Донбасса. Еще 7 человек передадут на оккупированную Луганщину.

Важно! О новом обмене пленными ранее договаривались во время нормандской встречи в декабре 2019 года. Тогда Украина и Россия решили, что к следующей встрече обменяют пленных по формату "всех на всех".

Пасхальный обмен пленными на Донбассе: видео