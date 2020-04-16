12:59
16 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Великодній обмін полоненими: хто повернувся в Україну – список

      - Читать новость на русском
      Списки утримуваних осіб, якими обмінялася Україна та Росія / Офіс Президента

      16 квітня проходить великодній обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками Донбасу. На Батьківщину мають повернутися 19 бранців, серед яких не тільки цивільні, а й військові.

      Як відбувається обмін полоненими

      Перша частина обміну розпочалася вранці 16 квітня КПВВ "Майорск" з бойовиками окупованої Донеччини. Вони передали українській стороні 9 бранців.

      Друга частина обміну проходитиме між Україною та підконтрольними РФ бойовиками Луганщини. Вони мають віддати 10 полонених українців.

      Важливо Великодній обмін полоненими триває: перші фото

      Після обміну усі звільнені проходитимуть обов'язкову двотижневу обсервацію. Це пов'язано зі спалахом коронавірусу на окупованих територіях.

      Наразі офіційних списків звільнених з полону українців немає. Однак раніше омбудсмен Людмила Денісова говорила, що на Батьківщину точно повернеться військовий Віктор Шайдов. Загалом у списку будуть жінки і чоловіки, цивільні та військовослужбовці.

      Кого бойовики повернули Україні – список

      • Віктор Шайдов – військовий Збройних сил України. У 2019 році він потрапив у полон і незаконно утримувався на тимчасово окупованій території Донецької області.
      • Костєв Євген Ігорович – 05. 05. 1980 року народження.
      • Помеляйко Олександр Володимирович – 21. 09. 1986 року народження.
      • Садовський Олександр Петрович – 12. 05. 1976 року народження.

      Спикок буде доповнюватися після офіційного оприлюднення прізвищ звільнених українців.

      Скільки людей Україна віддасть РФ? 10 утримуваних осіб українська сторона передала бойовикам окупованої Донеччини. Ще 7 осіб передадуть на окуповану Луганщину.

      Важливо! Про новий обмін полоненими раніше домовлялися під час нормандської зустрічі у грудні 2019 року. Тоді Україна і Росія вирішили, що до наступної зустрічі обміняють полонених за форматом "усіх на всіх".

      Великодній обмін полоненими на Донеччині: відео

       

      Що відомо про великодній обмін полоненими:

      • Про цей обмін полоненими домовилися лідери "нормандської четвірки" під час зустрічі у Парижі в грудні 2019 року. Тоді Україна і Росія домовилися, що до наступного саміту обміняють полонених за форматом "всіх на всіх".
      • 8 квітня Тристороння контрактна група провела відеоконференцію, під час якої сторони досягнули принципових домовленостей щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дати – не пізніше Великодня, тобто 19 квітня.
      • Серед звільнених будуть лише українці, яких утримували на окупованому Донбасі. На жаль, у списках на цей обмін не буде кримських татар і політв'язнів з Росії.
      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Окуповані території Новини Росії Україна – Росія Проросійські бойовики Українці в полоні РФ Новини Луганська Новини Донецька
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Лікування коронавірусу в Італії та Україні: мені страшно за нашу країну
      Гліб Бітюков
      сьогодні , 07:40 Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: перелік
      Анастасія Лукашевська