Великодній обмін полоненими: хто повернувся в Україну – список
16 квітня проходить великодній обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками Донбасу. На Батьківщину мають повернутися 19 бранців, серед яких не тільки цивільні, а й військові.
Як відбувається обмін полоненими
Перша частина обміну розпочалася вранці 16 квітня КПВВ "Майорск" з бойовиками окупованої Донеччини. Вони передали українській стороні 9 бранців.
Друга частина обміну проходитиме між Україною та підконтрольними РФ бойовиками Луганщини. Вони мають віддати 10 полонених українців.
Важливо Великодній обмін полоненими триває: перші фото
Після обміну усі звільнені проходитимуть обов'язкову двотижневу обсервацію. Це пов'язано зі спалахом коронавірусу на окупованих територіях.
Наразі офіційних списків звільнених з полону українців немає. Однак раніше омбудсмен Людмила Денісова говорила, що на Батьківщину точно повернеться військовий Віктор Шайдов. Загалом у списку будуть жінки і чоловіки, цивільні та військовослужбовці.
Кого бойовики повернули Україні – список
- Віктор Шайдов – військовий Збройних сил України. У 2019 році він потрапив у полон і незаконно утримувався на тимчасово окупованій території Донецької області.
- Костєв Євген Ігорович – 05. 05. 1980 року народження.
- Помеляйко Олександр Володимирович – 21. 09. 1986 року народження.
- Садовський Олександр Петрович – 12. 05. 1976 року народження.
Спикок буде доповнюватися після офіційного оприлюднення прізвищ звільнених українців.
Скільки людей Україна віддасть РФ? 10 утримуваних осіб українська сторона передала бойовикам окупованої Донеччини. Ще 7 осіб передадуть на окуповану Луганщину.
Важливо! Про новий обмін полоненими раніше домовлялися під час нормандської зустрічі у грудні 2019 року. Тоді Україна і Росія вирішили, що до наступної зустрічі обміняють полонених за форматом "усіх на всіх".
Великодній обмін полоненими на Донеччині: відео
Що відомо про великодній обмін полоненими:
- Про цей обмін полоненими домовилися лідери "нормандської четвірки" під час зустрічі у Парижі в грудні 2019 року. Тоді Україна і Росія домовилися, що до наступного саміту обміняють полонених за форматом "всіх на всіх".
- 8 квітня Тристороння контрактна група провела відеоконференцію, під час якої сторони досягнули принципових домовленостей щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дати – не пізніше Великодня, тобто 19 квітня.
- Серед звільнених будуть лише українці, яких утримували на окупованому Донбасі. На жаль, у списках на цей обмін не буде кримських татар і політв'язнів з Росії.
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