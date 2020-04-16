Великодній обмін полоненими: хто повернувся в Україну – список

16 квітня проходить великодній обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками Донбасу. На Батьківщину мають повернутися 19 бранців, серед яких не тільки цивільні, а й військові.

Як відбувається обмін полоненими

Перша частина обміну розпочалася вранці 16 квітня КПВВ "Майорск" з бойовиками окупованої Донеччини. Вони передали українській стороні 9 бранців.

Друга частина обміну проходитиме між Україною та підконтрольними РФ бойовиками Луганщини. Вони мають віддати 10 полонених українців.

Важливо Великодній обмін полоненими триває: перші фото

Після обміну усі звільнені проходитимуть обов'язкову двотижневу обсервацію. Це пов'язано зі спалахом коронавірусу на окупованих територіях.

Наразі офіційних списків звільнених з полону українців немає. Однак раніше омбудсмен Людмила Денісова говорила, що на Батьківщину точно повернеться військовий Віктор Шайдов. Загалом у списку будуть жінки і чоловіки, цивільні та військовослужбовці.

Кого бойовики повернули Україні – список

Віктор Шайдов – військовий Збройних сил України. У 2019 році він потрапив у полон і незаконно утримувався на тимчасово окупованій території Донецької області.

Костєв Євген Ігорович – 05. 05. 1980 року народження.

Помеляйко Олександр Володимирович – 21. 09. 1986 року народження.

Садовський Олександр Петрович – 12. 05. 1976 року народження.

Спикок буде доповнюватися після офіційного оприлюднення прізвищ звільнених українців.

Скільки людей Україна віддасть РФ? 10 утримуваних осіб українська сторона передала бойовикам окупованої Донеччини. Ще 7 осіб передадуть на окуповану Луганщину.

Важливо! Про новий обмін полоненими раніше домовлялися під час нормандської зустрічі у грудні 2019 року. Тоді Україна і Росія вирішили, що до наступної зустрічі обміняють полонених за форматом "усіх на всіх".

Великодній обмін полоненими на Донеччині: відео

Що відомо про великодній обмін полоненими: