20:05
16 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Агент ФСБ и диверсанты: кого Украина отдала боевикам во время обмена пленными

      - Читати новину українською
      Кого Украина отдала оккупантам / ТАСС

      Обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками состоялся 16 апреля. Оккупанты отдали 20 пленных украинцев. Взамен Украина передала боевикам 14 человек. Впрочем, еще три человека отказались возвращаться на оккупированную территорию.

       

      "Радио Донбасс.Реалии" обнародовало информацию о боевиках и сепаристах, которых передали оккупантам на Донбассе.

      Актуально Известны детали о 4 из 20 освобожденных из плена украинцах

      Лица, которых Украина передала на оккупированные территории Донбасса

      • Алексей Лазаренко работал слесарем на заводе "Укроборонпрома" "МиГремонт" в Запорожье. Украинская контрразведка задержала его летом 2019 года на границе с Россией.

      Следствие установило, что Лазаренко был агентом ФСБ, завербованным еще в начале войны в 2014 году. Он имел доступ к военной тайне и передавал россиянам данные, в частности, об ударных украинских истребителях.

      Также мужчина может быть причастен к гибели двух пилотов – украинца Ивана Петренко и американца Сета Неринга. Перед роковым полетом, который произошел на Виннитчине в октябре 2018 года, их самолет прошел модернизацию на заводе "МиГремонт". Лазаренко осудили на девять лет. В сентябре 2019 года он фигурировал в списках на обмен с Россией, однако отказался ехать.


      Алексей Лазаренко / Скриншот из видео

      • Виталий Чигорян. 29-летнего донецкого боевика взяли в плен бойцы полка "Азов" в ночь на 29 августа 2019 года. По данным ООС, тогда диверсионно-разведывательная группа выдвинулась на позиции украинских военных. В результате четверо боевиков были убиты, а один, Виталий Чигорян, был ранен в ногу и попал в плен. По словам самого боевика, его удерживали в СИЗО в Бахмуте.


      Виталий Чигорян / Скриншот из видео

      • Олег Васин. 57-летний уже бывший боевик группировки "ДНР" по псевдо "Комбат" участвовал в блокировании в Дружковке украинских военных в начале войны в 2014 году. Васина задержала СБУ. В сентябре 2019 года он был приговорен к пяти годам заключения.
         
      • Александр Ларкин. 45-летний житель Марьинки (Донецкая область) был осужден по нескольким статьям – например, по ст. 258 УК – террористический акт. На одном из судов Ларкин заявил, что якобы покупал хлеб на временно оккупированной территории, встретил там знакомого, с которым ранее работал на шахте "Трудовская", и согласился принести на мирную часть страны пакет. Следствие установило, что это была самодельная взрывчатка.
         
      • Юрий Слатов из Донецка был задержан бойцами операции ООС на одном из блокпостов украинской армии в апреле 2019 года. Красноармейский горрайонный суд Донецкой области 4 декабря 2019-го приговорил Слатова к 8,5 годам заключения по ч. 3. ст. 258 УК – "Создание террористической группы или террористической организации".
         
      • Гражданин России Леонид Харитонов, по данным контрразведки СБУ, приехал в Украину, чтобы осуществить серию терактов. Химик по образованию, готовил, в частности, теракт на военном аэродроме в Умани Черкасской области. Харитонова задержали осенью 2019 года.
         
      • Станислав Погромский – тот, чье имя не фигурировало в ранее опубликованных списках боевиков. Однако его интервью уже успели растиражировать российские медиа. На съемке Погромский уверяет, что попал в плен три месяца назад – в начале 2020 года. По его словам, пленили его украинские военные. Во время боя боевик получил ранение – его правая нога сейчас с аппаратом Илизарова.


      Станислав Погромский / Скриншот из видео

      Обмен пленными 16 апреля: основное

      • Это первый обмен в 2020 году, а также первый после большого обмена 29 декабря 2019 года.
      • Украина освободила 20 своих граждан, а взамен отпустила 18 боевиков и их сторонников.
      • Среди людей, вернувшихся из подвалов боевиков, большинство являются гражданскими.
      • В списках только двое военных и правоохранитель, а луганские боевики отпустили только гражданских.

      Обмен пленными между Украиной и российскими наемниками: смотрите видео

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Донецка Пророссийские боевики Оккупированные территории Война на Донбассе Новости Украины Обмен пленными Новости политики ФСБ
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 15:30 Песчаная буря поднялась на Киевщине – в Ирпене снесло крышу: фото, видео
      Новини України 15624
      сегодня , 16:12 В украинских городах усиливают карантин перед Пасхой: где и какие запреты будут действовать
      Новини України 17163
      сегодня , 18:00 Страстная пятница: что можно и нельзя делать в этот день – традиции и обычаи украинцев
      Традиції 70674
      сегодня , 14:28 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
      Лікування 267111
      сегодня , 13:33 В Украину идут сильные заморозки: где и когда будет холоднее всего
      Новини України 136661
      сегодня , 15:48 Вспышка коронавируса в Беларуси: больных уже больше, чем в Украине
      Лікування 51541
      сегодня , 14:53 Скандал вокруг "коронавируса из уханьской лаборатории": реакция Китая
      Новини світу 24004
      сегодня , 19:22 Разумков подписал изменения в бюджет-2020, слово – за президентом
      Новини України 16290
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 20:00 Эпоха коронавируса: как демократия проходит проверку эпидемией
      Леонід Швець
      сегодня , 19:17 Единый счет в Украине: как изменится уплата налогов
      Юлія Поскробок