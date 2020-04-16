Агент ФСБ и диверсанты: кого Украина отдала боевикам во время обмена пленными

Обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками состоялся 16 апреля. Оккупанты отдали 20 пленных украинцев. Взамен Украина передала боевикам 14 человек. Впрочем, еще три человека отказались возвращаться на оккупированную территорию.

"Радио Донбасс.Реалии" обнародовало информацию о боевиках и сепаристах, которых передали оккупантам на Донбассе.

Актуально Известны детали о 4 из 20 освобожденных из плена украинцах

Лица, которых Украина передала на оккупированные территории Донбасса

Алексей Лазаренко работал слесарем на заводе "Укроборонпрома" "МиГремонт" в Запорожье. Украинская контрразведка задержала его летом 2019 года на границе с Россией.

Следствие установило, что Лазаренко был агентом ФСБ, завербованным еще в начале войны в 2014 году. Он имел доступ к военной тайне и передавал россиянам данные, в частности, об ударных украинских истребителях.

Также мужчина может быть причастен к гибели двух пилотов – украинца Ивана Петренко и американца Сета Неринга. Перед роковым полетом, который произошел на Виннитчине в октябре 2018 года, их самолет прошел модернизацию на заводе "МиГремонт". Лазаренко осудили на девять лет. В сентябре 2019 года он фигурировал в списках на обмен с Россией, однако отказался ехать.



Алексей Лазаренко / Скриншот из видео

Виталий Чигорян. 29-летнего донецкого боевика взяли в плен бойцы полка "Азов" в ночь на 29 августа 2019 года. По данным ООС, тогда диверсионно-разведывательная группа выдвинулась на позиции украинских военных. В результате четверо боевиков были убиты, а один, Виталий Чигорян, был ранен в ногу и попал в плен. По словам самого боевика, его удерживали в СИЗО в Бахмуте.



Виталий Чигорян / Скриншот из видео

Олег Васин. 57-летний уже бывший боевик группировки "ДНР" по псевдо "Комбат" участвовал в блокировании в Дружковке украинских военных в начале войны в 2014 году. Васина задержала СБУ. В сентябре 2019 года он был приговорен к пяти годам заключения.



57-летний уже бывший боевик группировки "ДНР" по псевдо "Комбат" участвовал в блокировании в Дружковке украинских военных в начале войны в 2014 году. Васина задержала СБУ. В сентябре 2019 года он был приговорен к пяти годам заключения. Александр Ларкин. 45-летний житель Марьинки (Донецкая область) был осужден по нескольким статьям – например, по ст. 258 УК – террористический акт. На одном из судов Ларкин заявил, что якобы покупал хлеб на временно оккупированной территории, встретил там знакомого, с которым ранее работал на шахте "Трудовская", и согласился принести на мирную часть страны пакет. Следствие установило, что это была самодельная взрывчатка.



45-летний житель Марьинки (Донецкая область) был осужден по нескольким статьям – например, по ст. 258 УК – террористический акт. На одном из судов Ларкин заявил, что якобы покупал хлеб на временно оккупированной территории, встретил там знакомого, с которым ранее работал на шахте "Трудовская", и согласился принести на мирную часть страны пакет. Следствие установило, что это была самодельная взрывчатка. Юрий Слатов из Донецка был задержан бойцами операции ООС на одном из блокпостов украинской армии в апреле 2019 года. Красноармейский горрайонный суд Донецкой области 4 декабря 2019-го приговорил Слатова к 8,5 годам заключения по ч. 3. ст. 258 УК – "Создание террористической группы или террористической организации".



из Донецка был задержан бойцами операции ООС на одном из блокпостов украинской армии в апреле 2019 года. Красноармейский горрайонный суд Донецкой области 4 декабря 2019-го приговорил Слатова к 8,5 годам заключения по ч. 3. ст. 258 УК – "Создание террористической группы или террористической организации". Гражданин России Леонид Харитонов , по данным контрразведки СБУ, приехал в Украину, чтобы осуществить серию терактов. Химик по образованию, готовил, в частности, теракт на военном аэродроме в Умани Черкасской области. Харитонова задержали осенью 2019 года.



, по данным контрразведки СБУ, приехал в Украину, чтобы осуществить серию терактов. Химик по образованию, готовил, в частности, теракт на военном аэродроме в Умани Черкасской области. Харитонова задержали осенью 2019 года. Станислав Погромский – тот, чье имя не фигурировало в ранее опубликованных списках боевиков. Однако его интервью уже успели растиражировать российские медиа. На съемке Погромский уверяет, что попал в плен три месяца назад – в начале 2020 года. По его словам, пленили его украинские военные. Во время боя боевик получил ранение – его правая нога сейчас с аппаратом Илизарова.



Станислав Погромский / Скриншот из видео

Обмен пленными 16 апреля: основное

Это первый обмен в 2020 году, а также первый после большого обмена 29 декабря 2019 года.

Украина освободила 20 своих граждан, а взамен отпустила 18 боевиков и их сторонников.

Среди людей, вернувшихся из подвалов боевиков, большинство являются гражданскими.

В списках только двое военных и правоохранитель, а луганские боевики отпустили только гражданских.

Обмен пленными между Украиной и российскими наемниками: смотрите видео