В России приняли новый закон о выдаче своих паспортов жителям оккупированного Донбасса
Госдума России приняла в первом чтении и в целом законопроект, освобождающий от уплаты государственной пошлины жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые хотят получить российский паспорт.
Как говорится в принятом законе, от госпошлины при получении паспорта РФ освобождаются лица, постоянно проживающие в ОРДЛО, которые обратились с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.
К слову Россия упростила предоставление гражданства украинцам: что это значит
Сейчас же в России за прием в российское гражданство, восстановление в гражданстве, выход из него, а также за определение наличия гражданства России уплачивается государственная пошлина в размере 3,5 тысячи рублей (около 1300 гривен).
Среди причин, почему в России жителей оккупированных территорий Донбасса решили освободить от уплаты пошлины, называют их уровень доходов. Так, на оккупированной Донетчине средняя зарплата составляет 4,4 тысячи гривен (они ее получают в рублях – 12 036). На оккупированной Луганщине этот показатель несколько меньше – 4000 гривен (10 979 рублей). Относительно пенсий, то ее размер в ОРДЛО – 1175 гривен (3194 рубля).
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Закон вступит в силу после подписания президентом РФ.
Выдача украинцам паспортов РФ: главное
- Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А потом заявил, что готов предоставлять гражданство России всем украинцам.
- 1 мая 2019 года Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта еще и для украинцев из оккупированного Крыма.
- За несколько дней Путин издал указ, по которому российское гражданство могут получить жители всего Донбасса. А российские СМИ убеждали, что жители Донбасса также могут получить еще и российские загранпаспорта.
- Впоследствии Путин подписал закон, который признает украинцев и белорусов носителями русского языка. Поэтому граждане Украины и Беларуси, которые свободно владеют русским, освобождаются от сдачи специального экзамена на знание языка.
- Украина и мировое сообщество не признают российские паспорта, которые выдают жителям оккупированных территорий Украины.
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