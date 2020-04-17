В России приняли новый закон о выдаче своих паспортов жителям оккупированного Донбасса

Госдума России приняла в первом чтении и в целом законопроект, освобождающий от уплаты государственной пошлины жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые хотят получить российский паспорт.

Как говорится в принятом законе, от госпошлины при получении паспорта РФ освобождаются лица, постоянно проживающие в ОРДЛО, которые обратились с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.

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Сейчас же в России за прием в российское гражданство, восстановление в гражданстве, выход из него, а также за определение наличия гражданства России уплачивается государственная пошлина в размере 3,5 тысячи рублей (около 1300 гривен).

Среди причин, почему в России жителей оккупированных территорий Донбасса решили освободить от уплаты пошлины, называют их уровень доходов. Так, на оккупированной Донетчине средняя зарплата составляет 4,4 тысячи гривен (они ее получают в рублях – 12 036). На оккупированной Луганщине этот показатель несколько меньше – 4000 гривен (10 979 рублей). Относительно пенсий, то ее размер в ОРДЛО – 1175 гривен (3194 рубля).

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Закон вступит в силу после подписания президентом РФ.

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