11 апреля Верховная Рада Украины приняла новый закон о мобилизации. Многих людей с инвалидностью интересует, что для них изменилось.

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Что изменится для людей с инвалидностью

В законе будут предлагать отсрочку на 6 – 12 месяцев людям с инвалидностью или, в соответствии с заключением ВВК, лицам, временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья. А также, если человек нуждается в постоянном уходе по медицинскому или врачебному заключению.

Также важно, что люди с инвалидностью подлежат мобилизации только по желанию – они идут на военную службу по контракту.

Изменения в отсрочке для тех, кто имеет родных с инвалидностью

Право на отсрочку могут получить:

занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком и/или родителями;

опекун лица, признанного судом недееспособным;

если на воспитании есть ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет или с тяжелыми болезнями;

если на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы;

имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы; имеющие одного из родителей с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать;

члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или ІІ группы, занятые постоянным уходом за ним.

Однако для тех военнообязанных, у кого жена или муж имеет инвалидность III группы в большинстве случаев отсрочку предлагается отменить.

Отсрочка будет разрешена, если инвалидность III группы будет установлена вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей, одного из парных органов, или при наличии онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов.

Кому правительство проверит обоснованность инвалидности

Правительство проверит обоснованность установления инвалидности мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 25 до 50 лет, которым после 24 февраля 2022 года впервые установлена инвалидность II и III групп.

Кроме тех, кому инвалидность II и III групп установлена в порядке повышения или уменьшения группы инвалидности и/или по результатам заболеваний или ранений, полученных при защите Отечества, а также в случае отсутствия конечности или других проблем со здоровьем.