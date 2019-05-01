Путин упростил получение гражданства России для некоторых украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для отдельных категорий граждан Украины. Кроме жителей оккупированных районов Украины, этот упрощенный порядок касается также и украинцев с территории оккупированного Крыма.

Указ "Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, которые имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке" опубликован на сайте Кремля 1 мая.

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Кого касается этот указ Путина?

Этим могут воспользоваться украинцы с территории аннексированного Крыма, которые выехали с украинского полуострова до 18 марта 2014 года и не имеют гражданства другого государства. Кроме того, упрощенный порядок касается также их детей, супругов и родителей.

Также на упрощенную процедуру могут рассчитывать иностранные граждане и лица без гражданства, которые сами или ближайшие родственники которых были участниками депортации с территории Крымской АССР.

Кроме того, гражданство по упрощенной процедуре смогут получить граждане Украины, которые имеют разрешение на временное проживание в России, вид на жительство в России, удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища в России.

24 апреля президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. Уже впоследствии Путин заявил, что на этом останавливаться не собирается. Глава Кремля хочет пойти еще дальше – предоставлять российское гражданство по упрощенной процедуре не только жителям оккупированного Донбасса, но и всем украинцам.

Что уже происходит на оккупированных территориях с паспортами России? Чтобы получить гражданство России, человек должен написать заявление, его должны рассматривать не дольше трех месяцев. Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта России без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком больше пяти лет. Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".



Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики. Страна-агрессор активно воплощает свой замысел. Так, на территории России уже открыли два пункта выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса – в селе Покровское и Новошахтинск, в Ростовской области.

Реакция на указ Путина выдавать российские паспорта жителям оккупированного Донбасса

Международное сообщество осудило действия российского президента. В ЕС и ОБСЕ заявляют, что своими действиями Россия планирует еще больше дестабилизировать ситуацию и обострить конфликт. В Конгрессе "паспортный указ" главы Кремля назвали "еще одним наглым нападением на суверенитет Украины". Совет Безопасности ООН провел срочное заседание по этому вопросу 25 апреля.

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Ответил Путину и новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, призвав не тратить зря время. Он подчеркнул, что украинцы понимают всю суть российского паспорта, и призвал не говорить с Украиной на языке угроз. После этого Путин еще дважды прокомментировал его слова, посоветовал вернуть украинский паспорт Михеилу Саакашвили. Он даже предложил подумать над идеей "общего гражданства".

В МинВОТ предупреждают об угрозах

В комментарии журналисту 24 канала заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Гримчак отметил, что получение российского гражданства противоречит украинскому законодательству.

Если человек живет на территории Украины и пользуется всеми благами, которые ему предоставляет гражданство Украины, то в таком случае получение гражданства Российской Федерации может означать потерю украинского,

– сказал он.

Заместитель министра отметил, что нужно создавать механизмы, чтобы отслеживать получение российского паспорта украинцами.